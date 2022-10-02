Как сэкономить на косметике? Советы эксперта

Как меньше тратить на косметику и оставаться привлекательной, знает модель, финалистка конкурса «Мисс Россия» и бьюти-блогер Алина Чарова .

Какая бывает косметика?

Косметикой принято называть любые средства по уходу за лицом и телом, направленные на улучшение и коррекцию внешности. Они помогают:

улучшить вид кожи и волос;

скрыть недостатки;

подчеркнуть достоинства.

Косметика бывает двух видов:

уходовая — крема, маски, тоники, лосьоны, шампуни, бальзамы и пр.;

декоративная — пудры, румяна, корректоры, тени, хайлайтеры, помады, блески, туши, карандаши и пр.

Декоративную косметику постоянно используют больше половины россиянок, при этом на макияж у них в среднем уходит от 5-15 минут до получаса.

Сколько тратят женщины на косметику?

По сведениям сервиса экспресс-доставки «Самокат», в прошлом году количество женщин, увеличивших свои расходы на косметику, составило свыше 30 %, причем практически все из них признали, что не готовы экономить на данной статье расходов. Почти половина респонденток в 2021 году выделяла на это сумму в пределах пяти тысяч рублей, а вот расходы каждой шестой дамы варьировались в пределах 10 тысяч.

Слишком навязчивые консультанты и скопление покупателей наряду с нехваткой времени заставили практически половину женщин обратиться к онлайн-покупкам. При выборе они преимущественно руководствуются отзывами в Сети и рекомендациями друзей, а также исходя из состава продукта.

Как оказалось, самыми популярными бьюти-средствами для россиянок являются:

основа под макияж;

тональное средство;

карандаш для бровей;

тушь для ресниц;

помада/блеск для губ.

Но, разумеется, это далеко не вся приобретаемая продукция.

Как уменьшить расходы на косметику?

Популярный блогер и модель Алина Чарова в течение нескольких лет рассказывает девушкам о том, как быть красивыми, не тратя на это много средств и времени. В нынешней ситуации навыки грамотной экономии не в ущерб личному комфорту и привлекательности будут кстати многим.

В России производят косметику хорошего качества. Фото Global Look Press

Как минимизировать количество средств?

Первое, что рекомендует сделать бьюти-блогер, — это минимизировать количество средств, которые есть в вашей косметичке, разумеется, не в ущерб ее разнообразию и функциональности. Для этого вам не придется отказываться от любимой и необходимой косметики, достаточно направить свой выбор в сторону универсальных средств — например, палеток, в которых сразу сочетаются:

румяна;

хайлайтер;

бронзер.

Зачастую такие наборы абсолютно не хуже, чем отдельные товары.

Кроме универсальных палеток, существуют стики, объединяющие в себе функцию помады и румян. Это не просто средство 2 в 1, но и идеальное совпадение оттенков, которого не всегда можно добиться, приобретая косметику по отдельности.

Очевидным плюсом палеток, стиков и других многофункциональных средств будет и то, что они займут гораздо меньше места в вашей косметичке, чем привычный набор.

Приобретайте больший объем

Наверняка среди вашей косметики найдутся средства, которыми вы пользуетесь на постоянной основе. В случае, когда расход действительно регулярный, лучше брать упаковку побольше.

Даже если вам поначалу покажется, что это дорого, пересчитайте цену за миллилитр в маленьком и большом объеме — разница будет колоссальна. К наиболее выгодной в этом плане косметике Алина относит то, что нравится и расходуется регулярно:

гель для умывания;

шампунь;

мицелярная вода и пр.

Приобретая большой объем тех или иных средств, обращайте внимание на срок годности.

Преимущества косметики из России и стран СНГ

Алина Чарова рекомендует избавиться от стереотипа, что хорошую и качественную косметику делают исключительно за рубежом. Возможно, вас удивит, но российская, белорусская и прочая косметика производства стран ближнего зарубежья ничуть не хуже французской, итальянской или американской.

Существенным плюсом по сравнению с раскрученными иностранными брендами является не только хорошее качество косметики из России и стран СНГ, но и весьма приятная цена.

Используйте тестеры

Не пренебрегайте использованием тестеров. Перед тем как приобрести незнакомый продукт, обязательно берите пробник. Они существуют практически для всех видов косметики:

уходовой;

декоративной;

парфюмерии.

Их можно попросить в любом магазине. Конечно, не все консультанты оказываются настолько отзывчивы, чтобы их предлагать, но вы имеете на это полное право, заключает популярный блогер. Это гораздо лучше, чем приобрести незнакомое средство и разочароваться.

Тестеры обладают еще одним приятным бонусом — они весьма компактны, и их удобно брать в дорогу или носить с собой в сумочке.

Экономия должна быть оправданна

Чтобы сэкономить, не нужно экономить на конкретном продукте, говорит Алина и имеет в виду, что нужно смотреть шире. Например, у каждой девушки в косметичке довольно много теней, расходуются они при постоянном использовании если не с астрономической скоростью, то точно гораздо быстрее, чем того хотелось бы. Чтобы уменьшить их расход, купите качественную базу под тени. Многие недооценивают важность данного продукта.

База способна творить чудеса, и даже самые дешевенькие тени станут очень удобными в использовании и визуально дорогими:

упростится нанесение;

уменьшится расход;

улучшится пигментация теней;

пролонгируется стойкость;

тени не скатываются.

Не стоит переплачивать за объемные палетки, если у вас есть качественная база под них.

Народные средства

Как бы это ни звучало забавно, но народные средства актуальны всегда, даже у современных красавиц. Алина тому подтверждение. Например, она рекомендует вместо скраба для губ использовать мед. Средство натуральное, а эффект получится отнюдь не хуже, чем от дорогих магазинных.

Для красоты и мягкости кожи на теле можете попробовать один из популярных скрабов из молотого кофе и оливкового масла (соотношение 1:1). Лучшего эффекта не покажет ни одно средство из магазина.

Народные рецепты красоты абсолютно натуральны и помогут вам сэкономить. Главное — не забывать о том, что на некоторые ингредиенты у вас может случиться аллергическая реакция, поэтому, как и обычную косметику, их стоит использовать с умом и осторожностью, предварительно протестировав на локтевом сгибе.

В среднем на макияж женщины тратят от 5 до 30 минут. Фото Global Look Press

Составьте список

Перед тем как отправиться за покупками, особенно зная, что вы заядлый шопоголик или бьютиголик, составьте список необходимого.

Блогер рекомендует:

помониторить заранее средства, которые вы хотите приобрести;

ознакомиться с ценами;

взять с собой в магазин ограниченный бюджет.

Это поможет взять только то, что нужно, и не поддаться соблазнам. Поэтому не берите дополнительно лишних денег или карточку, на которой они есть.

Проверяйте рекомендации

Прежде чем купить то или иное средство по рекомендации любимого блогера или медийного персонажа, поищите реальные отзывы покупателей.

Не верьте блогерам и рекламе. Желание купить продукт только потому, что его использует тот или иной медийный персонаж, очень обманчиво. Не исключено, что средство может быть неплохим и даже подойдет вам, но лучше себя обезопасить от ненужных трат. Если очень хочется, то:

читайте отзывы;

смотрите обзоры;

изучайте мнения.

Не стоит полагаться на рекомендацию одного, пусть и авторитетного для вас, человека.

Где делать покупки?

Если список бьюти-средств в вашей косметичке уже устоявшийся, вы точно знаете, что вам нужно в течение длительного периода, не тратьте время на походы по магазинам — делайте покупки в интернете, там гораздо больше способов сэкономить. Даже с учетом доставки можно купить полюбившийся продукт гораздо дешевле.

Чтобы экономия была более ощутимой, не стоит забывать про кэшбек и различные сервисы, его предоставляющие. Одним из таких является Мегабонус.