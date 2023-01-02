10 спортсменок, которые могли бы стать моделями

Некоторые, можно сказать, ими и стали.

Популярность спортсменки зачастую зависит не только от ее результатов, но и от внешних данных, которыми наградила девушку природа. Если же эти два параметра сходятся, то происходит легендарный коллаб, рождающий звезду. Но бывает и так, что не обязательно усердно тренироваться и вырывать победы, чтобы у спортсменки появилась куча поклонников и рекламных контрактов. И возникает вопрос — быть может, стоило сразу пойти по другому пути?

Рассмотрим разные случаи девушек из мира спорта, которые в другой жизни легко могли бы стать настоящими моделями.

Алиса Шмидт

Немецкая легкоатлетка — как раз тот самый пример, когда громкими победами похвастать пока не получается, а вот идеальным спортивным телом — очень даже. Если Алиса когда-то решит бросить легкую атлетику, то ее легко представить на подиуме. Но никак не тренером со свистком на шее.

Мария Шарапова

Высокий рост, стройное тело, красивые черты лица и хорошее чувство стиля — Мария могла бы стать не только моделью, но и модельером. У нее за плечами долгая и успешная карьера, но также и большое количество травм, не позволивших раскрыться на 100%. А вот на съемочной площадке шанс получить повреждение был бы практически минимальным.

Линдси Брюэр

Фото Соцсети

Вот чье появление в спорте выглядит совершенно удивительным. Линдси — гонщица, которая в 2022 году дебютировала в Indy Pro 2000 Championship. На более привычный нам манер, начала с аналога «Формулы-3». Но девушке нравится водить болид и собирать восторженные отзывы поклонников, которых в соцсетях уже более двух миллионов.

Кейлин Кайл

Канадская футболистка многого достигла в своем виде спорта, но после окончания карьеры пошла в журналистику. Например, работала на матчах ЧМ-2022 в Катаре. Однако и про фотосессии обворожительная блондинка не забывает.

Эжени Бушар

Еще одна канадка в нашем списке. Занятно то, что успехов в теннисе у нее не случалось давненько, но спортсменка регулярно входит в топы самых богатых теннисисток. Дело в том, что съемки за пределами корта и рекламные контракты приносят Бушар гораздо больше, чем премиальные в ее виде спорта.

Александра Солдатова

Гимнастки — это практически готовые модели. Стройнейшие тела, утонченная грация и красота. Александра легко могла бы стать профессиональной моделью, но предпочла более спокойный образ жизни после карьеры «художницы». А сделать красивые фотографии для себя можно всегда.

Алана Бланшар

Главная бикини-модель мирового серфинга — это об австралийской спортсменке Алане Бланшар. Похоже, что девушка стерла грань между спортом и модельным бизнесом и преуспела в обоих ипостасях. Благодаря серфингу она входила в сотню самых красивых спортсменок, а карьера девушки с обложки открыла путь уже в сотню самых красивых женщин мира.

Пернилла Блуме

Датская пловчиха не зря стала спортсменкой — три титула чемпионки мира, пять титулов чемпионки Европы и золото Олимпиады в Рио в 2016 году. При этом скандинавская красотка успевала сниматься в различных фотосетах, а также участвовать в аналоге «Танцев со звездами» на местном ТВ.

Линдси Вонн

В конце нулевых — начале десятых американке не было равных на всех горнолыжных спусках мира. Линдси четыре раза выигрывала Кубок мира, брала золото Олимпиады в Ванкувере, устанавливала рекорды и признавалась специалистами сильнейшей в истории в скоростных дисциплинах, но в 2013 году получила разрыв крестообразных связок и фактически вылетела из элиты этого вида спорта. Однако к тому моменту она уже была крайне популярной и харизматичной персоной, что вылилось в многочисленные фотосеты и приглашения на обложки журналов.

Ирен Схаутен

Ирен — трехкратная олимпийская чемпионка и одна из топовых конькобежек современности. Можно только догадываться, насколько стальными являются ее бедра, но со стороны они выглядят просто великолепно, впрочем, как и вся остальная спортсменка. Если уж на коньках она себя чувствует увереннее большинства людей в мире, то вряд ли у нее возникли бы проблемы с тем, чтобы ходить на высоких каблуках по подиуму.

Источники фото: Global Look Press, соцсети