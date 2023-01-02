Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Lifestyle
Новости
Статьи
Хобби
Авто
Главная
Lifestyle

Сегодня, 12:00

10 спортсменок, которые могли бы стать моделями

Отдел фото «СЭ»
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Некоторые, можно сказать, ими и стали.

Популярность спортсменки зачастую зависит не только от ее результатов, но и от внешних данных, которыми наградила девушку природа. Если же эти два параметра сходятся, то происходит легендарный коллаб, рождающий звезду. Но бывает и так, что не обязательно усердно тренироваться и вырывать победы, чтобы у спортсменки появилась куча поклонников и рекламных контрактов. И возникает вопрос — быть может, стоило сразу пойти по другому пути?

Рассмотрим разные случаи девушек из мира спорта, которые в другой жизни легко могли бы стать настоящими моделями.

Алиса Шмидт

Алиса Шмидт. Фото Соцсети

Немецкая легкоатлетка — как раз тот самый пример, когда громкими победами похвастать пока не получается, а вот идеальным спортивным телом — очень даже. Если Алиса когда-то решит бросить легкую атлетику, то ее легко представить на подиуме. Но никак не тренером со свистком на шее.

Мария Шарапова

Мария Шарапова. Фото Global Look Press

Высокий рост, стройное тело, красивые черты лица и хорошее чувство стиля — Мария могла бы стать не только моделью, но и модельером. У нее за плечами долгая и успешная карьера, но также и большое количество травм, не позволивших раскрыться на 100%. А вот на съемочной площадке шанс получить повреждение был бы практически минимальным.

Линдси Брюэр

Линдси Брюэр. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Вот чье появление в спорте выглядит совершенно удивительным. Линдси — гонщица, которая в 2022 году дебютировала в Indy Pro 2000 Championship. На более привычный нам манер, начала с аналога «Формулы-3». Но девушке нравится водить болид и собирать восторженные отзывы поклонников, которых в соцсетях уже более двух миллионов.

Кейлин Кайл

Кейлин Кайл. Фото Соцсети

Канадская футболистка многого достигла в своем виде спорта, но после окончания карьеры пошла в журналистику. Например, работала на матчах ЧМ-2022 в Катаре. Однако и про фотосессии обворожительная блондинка не забывает.

Кейлин Кайл. Бывшая футболистка покоряет ЧМ в новом амплуа. Ее шикарные наряды притягивают даже Бекхэма

Эжени Бушар

Эжени Бушар. Фото Global Look Press

Еще одна канадка в нашем списке. Занятно то, что успехов в теннисе у нее не случалось давненько, но спортсменка регулярно входит в топы самых богатых теннисисток. Дело в том, что съемки за пределами корта и рекламные контракты приносят Бушар гораздо больше, чем премиальные в ее виде спорта.

Александра Солдатова

Александра Солдатова. Фото Соцсети

Гимнастки — это практически готовые модели. Стройнейшие тела, утонченная грация и красота. Александра легко могла бы стать профессиональной моделью, но предпочла более спокойный образ жизни после карьеры «художницы». А сделать красивые фотографии для себя можно всегда.

Алана Бланшар

Алана Бланшар. Фото Соцсети

Главная бикини-модель мирового серфинга — это об австралийской спортсменке Алане Бланшар. Похоже, что девушка стерла грань между спортом и модельным бизнесом и преуспела в обоих ипостасях. Благодаря серфингу она входила в сотню самых красивых спортсменок, а карьера девушки с обложки открыла путь уже в сотню самых красивых женщин мира.

Пернилла Блуме

Пернилла Блуме. Фото Global Look Press

Датская пловчиха не зря стала спортсменкой — три титула чемпионки мира, пять титулов чемпионки Европы и золото Олимпиады в Рио в 2016 году. При этом скандинавская красотка успевала сниматься в различных фотосетах, а также участвовать в аналоге «Танцев со звездами» на местном ТВ.

Линдси Вонн

Линдси Вонн. Фото Global Look Press

В конце нулевых — начале десятых американке не было равных на всех горнолыжных спусках мира. Линдси четыре раза выигрывала Кубок мира, брала золото Олимпиады в Ванкувере, устанавливала рекорды и признавалась специалистами сильнейшей в истории в скоростных дисциплинах, но в 2013 году получила разрыв крестообразных связок и фактически вылетела из элиты этого вида спорта. Однако к тому моменту она уже была крайне популярной и харизматичной персоной, что вылилось в многочисленные фотосеты и приглашения на обложки журналов.

Ирен Схаутен

Ирен Схаутен. Фото Global Look Press

Ирен — трехкратная олимпийская чемпионка и одна из топовых конькобежек современности. Можно только догадываться, насколько стальными являются ее бедра, но со стороны они выглядят просто великолепно, впрочем, как и вся остальная спортсменка. Если уж на коньках она себя чувствует увереннее большинства людей в мире, то вряд ли у нее возникли бы проблемы с тем, чтобы ходить на высоких каблуках по подиуму.

Источники фото: Global Look Press, соцсети

5
3
Читайте также
ММА и бокс в 2022-м: цирк снова в городе
Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года
Шестеро студентов задержаны после похищения юноши в Москве
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Минтруд: страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 4,8%
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Что посмотреть из свежих спортивных фильмов? Без бейсбола, снукера и прочего крикета