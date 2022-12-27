Что посмотреть в Новый год и на Рождество? 11 российских и зарубежных фильмов, которые стоит пересмотреть в декабре

Они точно настроят вас на праздничную волну. А «Иронию судьбы» оставьте на 1 января.

Новогодние каникулы — идеальное время для просмотра фильмов всей семьей. И если традиционные «Ирония судьбы» и «Один дома» уже наскучили, предлагаем список отечественных и зарубежных фильмов, которые создадут атмосферу праздника.

Девчата (1961)

Мой парень — ангел (2014)

Магия новогодней Москвы и странности «неземной любви». XXI век. Мегаполис. Сотни, тысячи людей окружают вас каждый день. Но вы даже и представить себе не можете, что среди этой многоликой толпы прямо перед вами может оказаться... ангел. Студентка Саша с большим трудом верит, что такое бывает. Ангелу Серафиму приходится приложить немало усилий, чтобы доказать ей, что ангелы существуют. Разве можно влюбиться в Ангела?

Самый Новый год (2020)

Праздничная комедия о том, что хорошо там, где вы есть. У Саши три проблемы: девушка, которая хочет свадьбу, на которую он никак не может решиться, родители, ведь маме не нравится Оля, а папе не нравится его работа, потому что Саша чистит уши собакам, и третья — он не нравится Олиной маме, потому что... да, потому что он всего лишь ветеринарный фельдшер.

В новогоднюю ночь все собираются у Саши дома, чтобы отпраздновать еще и его день рождения, ведь родился он 1 января. Оля приготовила ему подарок — он скоро станет папой! Чтобы хоть на какое-то время остаться наедине со своими мыслями, Саша прячется в туалете. Нажав на смыв, он оказывается... в квартире своих родителей за два часа до своего рождения. А на дворе 31 декабря 1992 года.

Ёлки (2010)

Карнавальная ночь (1954)

Обратная связь (2020)

Любите Куперов (2015)

Рождество — самое стрессовое время года для семьи Куперов, ведь приходится видеться с нелюбимыми родственниками. Шарлотта Купер решила собрать за праздничным столом всех членов семьи. А это целый клан — четыре поколения. Но именно накануне праздника приглашенные попадают в разные ситуации: печальные, смешные, а кто-то и вовсе в абсурдные. И вот за праздничным ужином разворачивается настоящий семейный скандал, к тому же являются незваные гости. И за всей суматохой наблюдает еще один член семьи — пес Рэкс. А у него собственный взгляд на происходящее.

Чудо на 34-й улице (1947)

Во время парада, устроенного крупным магазином в канун Рождества, актер, который должен играть Санта-Клауса, обнаружен в стельку пьяным. Режиссер парада уговаривает прохожего старика Криса Крингла занять место Санты.

После успеха парада Крингл получает работу. Но когда менеджер магазина приказывает Крису продавать детям залежавшиеся игрушки, тот вместо этого отсылает детей в другой магазин, принадлежащий их конкуренту. Это провоцирует большие неприятности. Но все усугубляется тем, что Крис настаивает, что он настоящий Санта-Клаус. Ему приходится доказывать это не только словом, но и делом, а свидетелями становятся Дорис и ее скептически настроенная дочь Сюзан.

Кудряшка Сью (1991)

Бродягу-афериста Билла Дансера и находящуюся на его попечении сообразительную кудрявую малышку-сироту судьба забросила в самое сердце Чикаго. На этот раз Биллу улыбнулась удача: его безобидное мошенничество приводит их из ночлежки для бездомных в роскошный особняк. Они инсценируют попадание Билла под колеса машины, за рулем которой находится богатая молодая женщина. Испугавшись за жизнь Билла, она приглашает его и Сью временно пожить у нее дома.

Встреть меня в Сент-Луисе (1944)

Именно этот фильм Керри Брэдшоу (героиня «Секса в большом городе») смотрела в канун Рождества. Сент-Луис. 1903 год. Алонсо Смит, преуспевающий бизнесмен, живет со своей женой Энн, четырьмя дочерьми, сыном, капризным дедушкой и служанкой.

Дочь Роуз кокетничает с одним кавалером дома и переписывается с другим, уехавшим в колледж, а Эстер помолвлена с мальчиком, живущим в соседнем доме. Неприятности в благочестивом семействе начинаются, когда Алонсо получает повышение по службе и ему необходимо переезжать в Нью-Йорк, чего никто из членов семьи не желает.

Миллион на Рождество (2006)

Семейству Саундерс Рождество не сулит ничего радостного: они только что переехали из Лос-Анджелеса в новый город, где у них нет ни друзей, ни денег, ни рождественского настроения. А тут еще их мама застревает в аэропорту из-за отложенного рейса, и рождественский шопинг падает на плечи папы и детей...

И вдруг 12-летний Брайан и 6-летняя Мэри находят сумку с миллионом долларов. За ними начинают охотиться двое воришек, намеренных вернуть награбленные деньги. Они не остановятся ни перед чем в битком набитом покупателями магазине. Двое детей. Огромный магазин. И миллион в кармане. Что может пойти не так?