10 красивых советских актрис, на которых равнялись миллионы

Любуемся бунтаркой Гузеевой, скромницей Полищук, улыбчивой Варлей и другими идолами того времени.

Интернет наводнен фотографиями красивейших женщин нашего поколения, но есть мнение, что из-за фильтров и косметологических процедур их красота стала слишком одинаковой. Давайте посмотрим, как выглядели самые обворожительные женщины прошлых лет (на примере популярных актрис СССР), и сравним, как изменились вкусы и взгляды на женскую привлекательность.

Людмила Гурченко

Кинопоиск

Невозможно было бы представить наш список без всенародной любимицы — Людмилы Гурченко. Помимо таланта, Людмила Марковна обладала точеной фигурой, которую она сохранила до самой старости. Многие женщины до сих пор следуют правилам питания актрисы. Еще бы, ведь, по некоторым слухам, талия девушки была всего 48 сантиметров! Правда это или вымысел — до сих пор неизвестно, но то, что Гурченко была настоящей звездой своего времени, — неоспоримый факт.

Лариса Гузеева

Фото Global Look Press

Каждый второй мужчина в СССР был влюблен в Ларису Гузееву. Сама же актриса предпочитала бурные романы с представителями «андеграундной» и богемной тусовки того времени. С юных лет Гузеева была бунтаркой: носила мини-юбки, рано начала курить, а однажды вообще побрилась наголо. Скорее всего, именно образ «плохой девчонки» и, конечно, привлекательная внешность помогли актрисе стать мечтой мужчин СССР.

Наталья Варлей

Фото Global Look Press

Интересно, кто вызывает у мужчин больше чувств: улыбающаяся и задорно танцующая Ниночка из фильма «Кавказская пленница» или красивая, но зловещая панночка из «Вия»? Ведь оба этих образа сыграла красавица Наталья Варлей, обладательница прекрасной фигуры, густых темных волос и одной из самых красивых улыбок в СССР.

Татьяна Доронина

Фото Global Look Press

Своенравная и гордая Татьяна Доронина, актриса, сыгравшая в фильмах «Три тополя на Плющихе», «Еще раз про любовь», «Мачеха» и др. Доронина всегда обладала отнюдь не миниатюрными, но женственными формами и нежным, с придыханием, голосом. Говорят, что свой образ российская актриса Рената Литвинова срисовала с героинь Дорониной, что может быть правдой, ведь Рената даже снялась в сиквеле фильма «Еще раз про любовь» под названием «Небо, самолет, девушка».

Для того чтобы понять, чем же так привлекала мужчин актриса, приведем цитату ее третьего мужа (всего их было пять) Эдварда Радзинского: «Эротичным было все — и песня в такси, и жест, которым поправляют волосы, и, самое главное, голос. Что говорила ее героиня — почти безразлично. Но это была чистейшая эротика самой высокой пробы, против которой мало кто мог бы устоять».

Анастасия Вертинская

Фото Global Look Press

В советском кинематографе немало красивых актрис, и Анастасия Вертинская, с ее голубыми глазами и нежными чертами лица, по праву занимает место одной из самых привлекательных девушек того времени. Несмотря на то что популярность актрисы взлетела после фильмов «Алые паруса» и «Человек-амфибия», сама Анастасия эти роли не любит и даже стыдится их. По словам актрисы, в жизни она полная противоположность своим героиням. Вертинская никогда не стала бы ждать принца. Вместо этого добивалась всего в жизни самостоятельно.

Любовь Полищук

Фото Global Look Press

Высокая и стройная, с точеными чертами лица, Любовь Полищук признавалась, что никогда не считала себя красивой. Всю жизнь актриса сильно комплексовала из-за высокого роста, сутулости и курносого носа, но при этом публика восхищалась ею, сравнивая ее внешность с итальянкой Софи Лорен. Как говорила о себе сама актриса: «Могу быть привлекательной. Эффектной. Свечусь оттого, что я на сцене. Вот на сцене люблю себя и не стесняюсь об этом говорить. В жизни комплексую».

Ирина Алферова

Фото Global Look Press

После ролей Констанции в «Трех мушкетерах», мечтательной Даши Булавиной в «Хождении по мукам» Ирину Алферову называли самым красивым лицом отечественного кинематографа. Тем не менее актрисе даже отказывали в ролях именно из-за ее красоты! Дело в том, что режиссеры опасались, что за милым личиком ничего не стоит, нет нужной глубины для серьезной роли. Так что и красавицам бывает непросто в мире кинематографа.

Светлана Светличная

Фото Global Look Press

Светлана Светличная не просто красотка, ее называют секс-символом советского кинематографа. Все потому, что не так часто в то время в кино можно было насладиться видом роскошной блондинки в одном купальнике! После фильма «Бриллиантовая рука» Светличная снискала огромную популярность среди соотечественников. Интересно, какие фото могли бы быть в профиле красавицы, если бы в те времена уже были соцсети?

Любовь Орлова

Кинопоиск

Любовь Орлова — настоящая примадонна советского кино, женщина-икона того времени. Ее называли отечественной Марлен Дитрих. Актриса очень следила за своей фигурой и тщательно ухаживала за кожей. Поклонение красоте Любови Петровны начало выходить за все рамки, когда врачам даже пришлось придумать термин «синдром Орловой» из-за того, что миллионы девушек пытались стать похожими на любимую актрису и во всем подражать ей. Сама актриса вела истинно богемный образ жизни, который тогда не мог себе позволить практически никто: у нее был личный автомобиль с водителем, огромный особняк и возможность путешествовать за границу — то, о чем простые советские граждане и мечтать не могли. Также известно, что она одной из первых в стране прибегала к услугам пластических хирургов, а ради сохранения своей красоты даже отказалась от рождения детей.

Александра Яковлева

Фото Кадр из фильма «Чародеи»

Актриса Александра Яковлева была эталоном красоты в конце 1070-х — начале 1980-х. После съемок в постельной сцене фильма «Экипаж» ее называли самой сексуальной стюардессой в СССР, а после выхода фильма «Чародеи» — самой красивой ведьмой страны. Внешность Александры часто сравнивали с Николь Кидман, но, как не существует двух одинаковых снежинок, так и не существует двух одинаковых красивых женщин. Красота Яковлевой была совсем иного толка, в ее взгляде уживались нежность и опасность, что так манило большинство мужчин, а последний роман актрисы был с мужчиной на 30 лет младше ее самой.