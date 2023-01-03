10 стильных советских актеров, которым многие подражали

И в СССР была своя мода — они тому доказательство.

Бытует мнение, что в СССР люди одевались серо и одинаково. И если женщины еще пытались сделать образ ярче за счет аксессуаров, то мужчины ходили в строгом неброском костюме.

Всё это — заблуждение, и сейчас мы продемонстрируем самые стильные луки того времени на примере популярных советских актеров.

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили — любимец многих женщин и, между прочим, потомок грузинских царей. Одной из знаменитых работ актера стала роль тонкого и вдумчивого Воланда в сериале «Мастер и Маргарита», которую он, несомненно, получил именно благодаря своей дьявольской харизме.

На фото артист с поистине воландовским выражением лица одет в идеально сидящий на нем бархатный пиджак. Между прочим, ткань бархат олицетворяет благородство, утонченность, богатство, шик и в некоторой степени дендизм.

Евгений Евстигнеев

Евгений Евстигнеев — актер, с детства полюбившийся нам по многим ролям, одной из которых является роль интеллигентнейшего профессора Преображенского в фильме, снятом по одноименному роману «Собачье сердце».

На фото Евстигнеев в атласной рубашке в незабудках, отлично подчеркивающей цвет его глаз.

Василий Лановой

Про покорителя женских сердец Василия Ланового его коллеги слагали забавные эпиграммы:

«Семен Михайлович Буденный... Василь Семеныч Лановой...

Один рожден для жизни конной, другой — для жизни половой!"

В подавляющем большинстве актера звали на роли красавцев, романтиков, ловеласов и офицеров с хорошими манерами. Даже работа, которой больше всего гордился сам артист, — эпизодическая роль пляжного плейбоя в фильме «Полосатый рейс».

Фото Кадр из фильма «Полосатый рейс»

На фото актер в пуловере объемной вязки в сочетании с рубашкой из микровельвета.

Александр Абдулов

Александр Абдулов. Фото Global Look Press

Александра Абдулова можно смело назвать не только покорителем женских сердец, но и одним из самых стильных актеров советского экрана. Длинные волосы, кожаные куртки, рубашки и клеш — главные атрибуты стиля актера. А чего стоит образ московского хипстера перестроечного периода в фильме режиссера Сергея Соловьева «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».

Фото Кадр из фильма «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».

Александр Лазарев

Александр Лазарев родился в семье художника, а его родная тетка работала в костюмерном цехе Александрийского театра. Поэтому чувство стиля артист впитывал с самого детства. Женщины влюбились в актера после просмотра фильма «Еще раз про любовь», где он сыграл роль физика-атомщика, влюбившегося в прекрасную стюардессу Наташу в исполнении Татьяны Дорониной.

Если вы всё еще боитесь комбинировать принты, то посмотрите, с какой элегантностью Лазарев сочетает полосатую рубашку с клетчатым пиджаком.

Никита Михалков

Несомненно, неизменной визитной карточкой Никиты Михалкова всегда были его ухоженные усы, но что касается стиля одежды артиста — то здесь он не боялся играть с имиджем. Строгие костюмы, пуловеры, завязанные вокруг шеи, кожаные бомберы, вязаные жилеты, шарфы, шляпы — все это актер уверенно вписывает в свой гардероб.

На фото он в ярком шерстяном кардигане на пуговицах и галстуке из фактурной ткани в цвет.

Андрей Миронов

Андрей Миронов был человеком с безупречным чувством стиля, кроме того, не терпел рядом с собой небрежности, предпочитал изысканность во всем, что его окружает. Актер всегда внимательно следил за модными тенденциями, а его экранные герои зачастую были ему под стать. Чего только стоит роль манекенщика Геши Козодоева из «Бриллиантовой руки», щеголяющего по подиуму в брюках, превращающихся в «элегантные шорты».

На фото Миронов в красном лонгсливе в сочетании с белым низом — по сути, самая настоящая эклектика советского периода.

Вячеслав Тихонов

Но вспомним и более привычные нашему взгляду образы советского человека на примере одного из самых значимых актеров тех лет, неподражаемого Штирлица — Вячеслава Тихонова. Умеренность и скромность, в то же время уверенность и твердость и есть то, что явственно считывается в образах всенародно любимого «шпиона». В данном случае можно было бы использовать крылатую фразу: «Не одежда красит человека, а человек одежду».

На фото Тихонов в классическом двубортном шерстяном пальто, шелковом шарфе и, конечно же, со знаменитой шляпой.

Олег Янковский

Олег Янковский — настоящая белая кость советского кино. Он действительно был рожден в семье родителей-аристократов, возможно, отсюда его любовь к красивой одежде. Исполнитель роли барона Мюнхгаузена всегда умел одеться со вкусом.

На фото он в брюках с ремнем с двойными парами люверсов и в узкой рубашке в игривый цветочек.

Олег Видов

Женская аудитория не могла устоять перед голубыми глазами и пшеничными волосами Олега Видова. Звезда фильмов «Обыкновенное чудо» и «Сказка о царе Салтане» обладал невероятными внешними данными, при этом сам он смущался «звания» секс-символа СССР.

Фото на мотоцикле: в сливовой замшевой куртке на металлических кнопках в сочетании с красной клетчатой рубашкой.

Источники фото: Global Look Press, Кинопоиск, кадры из фильмов