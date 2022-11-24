Трехэтажный особняк, личное ранчо и сын от миллионера: как сейчас живет Мария Шарапова

Расскажем, как сейчас живет звезда мирового тенниса.

Российская теннисистка Мария Шарапова несколько лет назад ушла из большого спорта, но ее имя до сих пор регулярно упоминается в СМИ. Спортсменка продолжает посещать светские мероприятия, но также и наслаждается материнством. Расскажем подробнее, как сейчас живет бывшая первая ракетка мира.

Сколько заработала за карьеру?

Шарапова, будучи теннисисткой, заработала очень серьезное состояние. Она более десяти лет была одной из самых высокооплачиваемых спортсменок мира благодаря крупным спонсорским и рекламным контрактам. В разное время россиянка сотрудничала с Nike, Head, Supergroup, Evian, Porsche, Samsung, Colgate, Palmolive, TAG Heuer и Avon.

По данным Forbes, с 2004 по 2015 год Шарапова занимала верхнюю строчку по уровню доходов среди женщин в мировом спорте. Издание также посчитало, что Мария заработала 325 миллионов долларов за всю карьеру, из них призовые составили только 38 миллионов долларов.

Помимо этого, у Марии есть свой бизнес — кондитерская компания Sugarpova, которая приносит экс-первой ракетке мира 12 миллионов долларов чистой прибыли.

Недвижимость

Свою первую недвижимость Шарапова приобрела, когда ей не было и 20 лет. В 2004 году она купила дом в Брейдентоне (Флорида), где ее мама проживает по сей день. Особняк располагается рядом с академией Ника Боллетьери, где занималась российская теннисистка. По информации ряда СМИ, за дом с площадью 600 квадратных метров и шестью спальнями спортсменка выложила 300 тысяч долларов.

В 2020 году Шарапова приобрела личное жилье. Выбор пал на трехэтажный особняк на берегу океана в Лос-Анджелесе. Теннисистка признавалась, что вложила всю душу в дом своей мечты. Она совместно с дизайнерами выбирала все: от цвета до деталей. В интерьере совмещены два стиля — лофт и хай-тек. При оформлении использовались японские нотки. Мебель спортсменка привозила из путешествий по Азии, Африке и Европе.

Мария Шарапова. Фото Global Look Press

Помимо дома, у Шараповой появилось и собственное ранчо. Оно располагается в Санта-Барбаре рядом с долиной Санта-Инес. Территорию Мария засадила разными растениями и деревьями: от бамбука до лаванды. Ранчо состоит из трех домов. Первый оформлен в стиле Бали. Он предназначен для нее и ее семьи. Во втором доме во французском стиле останавливаются гости, а в третьем проживает смотритель конюшни. Стоимость такого ранчо оценивается в 8,6 миллиона долларов.

Роман с другом принца Гарри

У Марии Шараповой было несколько громких романов. Она встречалась с фронтменом группы Maroon 5 Адамом Левином, со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем и болгарским теннисистом Григором Димитровым.

В 2018-м стало известно, что у теннисистки отношения с английским бизнесменом Александром Гилксом. Пара долго скрывала свои отношения, но папарацци все-таки поймали влюбленных в аэропорту.

Мария Шарапова и Александр Гилкс. Фото Global Look Press

Ее избранник родом из семьи аристократов. Мама Александра преподавала русский язык в Оксфорде, отец является доктором медицинских наук и работает врачом-дерматологом. Образование Александр получил в нескольких учебных заведениях. В Бристольском университете он начал изучать русский. Затем слушал лекции в Итоне, где познакомился и сблизился с принцами Уильямом и Гарри. Также Гилкс числился в Оксфорде и изучал историю искусств в Санкт-Петербурге.

После учебы Александр жил в Париже, где получил работу главного акционера в Louis Vuitton. Позже такую же должность занимал в Phillips. В 2010 году он открыл компанию Paddle8, специализирующуюся на продажах произведений искусств на онлайн-аукционах. На этом он сколотил себе состояние, которое оценивается в несколько десятков миллионов фунтов.

Гилкс уже сделал предложение руки и сердца российской теннисистке, подарив ей кольцо за полмиллиона евро. Однако свадьбу пара так и не сыграла. Их планы нарушила пандемия коронавируса, так как возлюбленные хотели пригласить на торжество родственников и друзей из разных стран. Им пришлось на время отложить бракосочетание.

Материнство

И пока поклонники гадали, когда же состоится свадьба звездной пары, Мария порадовала их другой новостью. После своего 35-летия — весной 2022 года теннисистка опубликовала снимок с округлившимся животиком.

«Драгоценное начало! Есть торт на день рождения за двоих всегда было моей специальностью», — так призналась Шарапова, что ждет первенства.

На свет малыш появился 1 июля 2022 года. Родился мальчик, которому дали имя Теодор.

Сейчас социальные сети Марии переполняют снимки и видео с сыном. Она читает ему книжки, в том числе на русском языке.