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Сегодня, 22:45

10 знаменитых пар среди спортсменов

Отдел фото «СЭ»
Саша Вуячич и Мария Шарапова.
Фото Getty Images
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Не всем из них удалось сохранить теплые отношения.

Было бы глупо считать, что спортсмены — это роботы, которые тренируются 24/7 и не интересуются ничем другим. Они тоже люди, у которых есть свободное время и увлечения. Они общаются в спортивных тусовках или даже выступают вместе — и иногда это приводит не только к дружбе, но и к большим чувствам. Рассказываем о самых известных случаях из российского и мирового спорта, когда двое спортсменов нашли друг друга.

Александр Овечкин и Мария Кириленко

Александр Овечкин и Мария Кириленко.

В знакомстве Саши и Маши присутствовал элемент случайности. Молодые люди были совершенно незнакомы, и Мария рассказывала, что единственное, что знала об Овечкине, это его фамилию и то, что у хоккеиста нет зуба. Александр же просто пришел посмотреть теннисный матч US Open, как оказалось, с участием Кириленко. Перед его началом и произошло знакомство, которое спустя полтора месяца из переписки по СМС переросло в полноценные отношения.

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Спортсмены регулярно поддерживали друг друга на матчах и даже были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло.

Мария Шарапова и Саша Вуячич

Мария Шарапова и Саша Вуячич.

Марию с будущим парнем познакомила подруга, пригласившая на барбекю спортсменку и одного молодого человека. Им оказался баскетболист «Лейкерс» Саша Вуячич, который с порога очаровал россиянку. У пары завязалось общение, к тому же было удобно встречаться в Лос-Анджелесе.

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Позже серб сделал Марии предложение, но мужем и женой они тоже не стали. Одной из причин, возможно, стало то, что «неуклюжий и необразованный баскетболист» совершенно не нравился родителям Марии.

Максим Траньков и Татьяна Волосожар

Максим Траньков и Татьяна Волосожар.

А это история про то, как два фигуриста объединились сначала в пару, а потом и в семью. Изначально Максим рассматривал отношения с партнершей исключительно как рабочие, однако промелькнувшая искра все-таки разгорелась в пламя.

Роман Транькова и Волосожар добавлял их выступлениям искренности, которая в какой-то степени помогла выйти на топ-уровень и взять два золота Олимпиады в Сочи. Спустя год они поженились и счастливо живут вместе до сих пор.

Андре Агасси и Штеффи Граф

Андре Агасси и Штеффи Граф.

Плохиш-сердцеед Агасси успел покрутить роман с Барбарой Стрейзанд и жениться на актрисе Брук Шилдс. Но истинную любовь нашел в выдающейся, но скромной и непубличной коллеге по корту Штеффи Граф.

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Андре добивался девушки целых семь лет и в своей автобиографии раскрыл интересный факт — якобы именно стремление заполучить сердце Граф помогало ему лучше выступать на корте и выигрывать больше турниров. В конце концов теннисист прошел все «тесты» Штеффи, и они официально стали парой. И женаты уже более 20 лет.

Алена Заварзина и Вик Уайлд

Алена Заварзина и Вик Уайлд.

Алена познакомилась с Виком в Америке во время выступления на соревнованиях по сноуборду и так запала ему в сердце, что американец готов был следовать за ней хоть на край света. Буквально. Вик не только переехал в Россию, но и принял российское гражданство. После чего они вместе принесли отечественному сноуборду несколько громких и важных медалей. К сожалению, в 2021 году их десятилетний брак дал трещину, и каждый пошел своей дорогой.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

Тренер керлингистов, выступавших в дабл-миксте, был против смешивания отношений и спорта. Но пара не поддалась на уговоры найти новых партнеров и продолжила играть вместе. Результатом стала победа на чемпионате мира-2016, свадьба в 2017-м и бронза на Олимпийский играх-2018 (первая в истории медаль в керлинге для России).

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Иногда на площадке казалось, что Анастасия и Александр не очень дружны и готовы вот-вот поругаться, но это были лишь спортивные эмоции. В жизни же у них все хорошо.

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович.

Футболист и теннисистка познакомились в интернете. Точнее, знакомы они были и ранее, но именно благодаря популярному в 2014 году Ice Bucket Challenge стартовал их роман. Ана просто скинула его Бастиану в соцсетях.

После окончания карьеры у обоих спортсменов наступила размеренная семейная жизнь. Они растят детей в США, занимаются общественной деятельностью, пишут книги и не попадают в скандалы. Однажды их даже назвали самой идеальной спортивной парой в мире.

Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев

Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев.

Яна Кудрявцева, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, состояла в отношениях с баскетболистом Дмитрием Кулагиным и футболистом Артуром Юсуповым, но своего мужчину нашла в хоккее. Ее избранником стал игрок на тот момент «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев.

После завершения карьеры Яны пара оформила отношения официально, а уже через полгода у них родился первый ребенок, а затем и второй. Этот художественно-хоккейный союз оказался крепким и, надеемся, таким и останется.

Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева

Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева.

Легендарный норвежец в 2010 году подошел поздравить белорусскую биатлонистку с медалью, и, возможно, в этот момент все закрутилось-завертелось. Пара долгое время скрывала отношения, поэтому неизвестно, в какой момент между спортсменами вспыхнули чувства. В 2012 году Уле развелся со своей женой Натали Сантер, а на Олимпийских играх-2014 спортсмены уже проводили время вместе.

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Общественность не зря намекала на их отношения, ведь спустя еще два года Уле повел Дарью под венец. Завершив карьеры спортсменов, они не ушли из биатлона и занимаются его популяризацией по всему миру. Бьорндален на 12 лет старше Дарьи, но говорит, что она настолько опытный и умный человек, что эта разница совершенно не чувствуется.

Линдси Вонн и Пи-Кей Суббан

Линдси Вонн и Пи-Кей Суббан.

Горнолыжница и хоккеист на протяжении трех лет были парой американской мечты. Оба — олимпийские чемпионы, при этом каждый являлся топ-спортсменом в своем виде спорта и известной публичной личностью. Линдси отзывалась о своей половинке как об очень веселом человеке (что доказывают его постоянные интернет-перформансы). Пи-Кей в свою очередь называл девушку очень доброй и заботливой. Увы, но что-то заставило их разорвать помолвку и расстаться в 2020 году. О причинах спортсмены умолчали и попросили уважать их личную жизнь.

Источники фото: Getty Images, Global Look Press, «СЭ», Соцсети

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