10 знаменитых пар среди спортсменов

Не всем из них удалось сохранить теплые отношения.

Было бы глупо считать, что спортсмены — это роботы, которые тренируются 24/7 и не интересуются ничем другим. Они тоже люди, у которых есть свободное время и увлечения. Они общаются в спортивных тусовках или даже выступают вместе — и иногда это приводит не только к дружбе, но и к большим чувствам. Рассказываем о самых известных случаях из российского и мирового спорта, когда двое спортсменов нашли друг друга.

Александр Овечкин и Мария Кириленко

В знакомстве Саши и Маши присутствовал элемент случайности. Молодые люди были совершенно незнакомы, и Мария рассказывала, что единственное, что знала об Овечкине, это его фамилию и то, что у хоккеиста нет зуба. Александр же просто пришел посмотреть теннисный матч US Open, как оказалось, с участием Кириленко. Перед его началом и произошло знакомство, которое спустя полтора месяца из переписки по СМС переросло в полноценные отношения.

Спортсмены регулярно поддерживали друг друга на матчах и даже были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло.

Мария Шарапова и Саша Вуячич

Марию с будущим парнем познакомила подруга, пригласившая на барбекю спортсменку и одного молодого человека. Им оказался баскетболист «Лейкерс» Саша Вуячич, который с порога очаровал россиянку. У пары завязалось общение, к тому же было удобно встречаться в Лос-Анджелесе.

Позже серб сделал Марии предложение, но мужем и женой они тоже не стали. Одной из причин, возможно, стало то, что «неуклюжий и необразованный баскетболист» совершенно не нравился родителям Марии.

Максим Траньков и Татьяна Волосожар

А это история про то, как два фигуриста объединились сначала в пару, а потом и в семью. Изначально Максим рассматривал отношения с партнершей исключительно как рабочие, однако промелькнувшая искра все-таки разгорелась в пламя.

Роман Транькова и Волосожар добавлял их выступлениям искренности, которая в какой-то степени помогла выйти на топ-уровень и взять два золота Олимпиады в Сочи. Спустя год они поженились и счастливо живут вместе до сих пор.

Андре Агасси и Штеффи Граф

Плохиш-сердцеед Агасси успел покрутить роман с Барбарой Стрейзанд и жениться на актрисе Брук Шилдс. Но истинную любовь нашел в выдающейся, но скромной и непубличной коллеге по корту Штеффи Граф.

Андре добивался девушки целых семь лет и в своей автобиографии раскрыл интересный факт — якобы именно стремление заполучить сердце Граф помогало ему лучше выступать на корте и выигрывать больше турниров. В конце концов теннисист прошел все «тесты» Штеффи, и они официально стали парой. И женаты уже более 20 лет.

Алена Заварзина и Вик Уайлд

Алена познакомилась с Виком в Америке во время выступления на соревнованиях по сноуборду и так запала ему в сердце, что американец готов был следовать за ней хоть на край света. Буквально. Вик не только переехал в Россию, но и принял российское гражданство. После чего они вместе принесли отечественному сноуборду несколько громких и важных медалей. К сожалению, в 2021 году их десятилетний брак дал трещину, и каждый пошел своей дорогой.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Тренер керлингистов, выступавших в дабл-миксте, был против смешивания отношений и спорта. Но пара не поддалась на уговоры найти новых партнеров и продолжила играть вместе. Результатом стала победа на чемпионате мира-2016, свадьба в 2017-м и бронза на Олимпийский играх-2018 (первая в истории медаль в керлинге для России).

Иногда на площадке казалось, что Анастасия и Александр не очень дружны и готовы вот-вот поругаться, но это были лишь спортивные эмоции. В жизни же у них все хорошо.

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович

Футболист и теннисистка познакомились в интернете. Точнее, знакомы они были и ранее, но именно благодаря популярному в 2014 году Ice Bucket Challenge стартовал их роман. Ана просто скинула его Бастиану в соцсетях.

После окончания карьеры у обоих спортсменов наступила размеренная семейная жизнь. Они растят детей в США, занимаются общественной деятельностью, пишут книги и не попадают в скандалы. Однажды их даже назвали самой идеальной спортивной парой в мире.

Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев

Яна Кудрявцева, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, состояла в отношениях с баскетболистом Дмитрием Кулагиным и футболистом Артуром Юсуповым, но своего мужчину нашла в хоккее. Ее избранником стал игрок на тот момент «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев.

После завершения карьеры Яны пара оформила отношения официально, а уже через полгода у них родился первый ребенок, а затем и второй. Этот художественно-хоккейный союз оказался крепким и, надеемся, таким и останется.

Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева

Легендарный норвежец в 2010 году подошел поздравить белорусскую биатлонистку с медалью, и, возможно, в этот момент все закрутилось-завертелось. Пара долгое время скрывала отношения, поэтому неизвестно, в какой момент между спортсменами вспыхнули чувства. В 2012 году Уле развелся со своей женой Натали Сантер, а на Олимпийских играх-2014 спортсмены уже проводили время вместе.

Общественность не зря намекала на их отношения, ведь спустя еще два года Уле повел Дарью под венец. Завершив карьеры спортсменов, они не ушли из биатлона и занимаются его популяризацией по всему миру. Бьорндален на 12 лет старше Дарьи, но говорит, что она настолько опытный и умный человек, что эта разница совершенно не чувствуется.

Линдси Вонн и Пи-Кей Суббан

Горнолыжница и хоккеист на протяжении трех лет были парой американской мечты. Оба — олимпийские чемпионы, при этом каждый являлся топ-спортсменом в своем виде спорта и известной публичной личностью. Линдси отзывалась о своей половинке как об очень веселом человеке (что доказывают его постоянные интернет-перформансы). Пи-Кей в свою очередь называл девушку очень доброй и заботливой. Увы, но что-то заставило их разорвать помолвку и расстаться в 2020 году. О причинах спортсмены умолчали и попросили уважать их личную жизнь.

Источники фото: Getty Images, Global Look Press, «СЭ», Соцсети