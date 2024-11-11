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Санный спорт

Сегодня, 18:15

17-летний саночник скончался во время работы в ресторане сербской кухни

Алина Савинова
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17-летний сотрудник ресторана сербской кухни в Москве скончался на рабочем месте, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, тело юноши обнаружили его коллеги, которые сразу же вызвали экстренные службы. При осмотре в кармане несовершеннолетнего сотрудника был обнаружен газовый баллончик для заправки зажигалок. Точная причина смерти подростка будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

Отмечается, что юноша занимался санным спортом, однако на последней медкомиссии врачи запретили ему тренироваться и участвовать в соревнованиях из-за нарушений в ритме сердца.

В прошлом году подросток стал бронзовым призером первенства России по санному спорту среди двухместных экипажей.

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