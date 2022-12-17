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Санный спорт

Сегодня, 06:32

Фишналлер победил на этапе Кубка мира в Парк-Сити

Руслан Минаев
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29-летний итальянец Доминик Фишналлер победил на этапе Кубка мира по санному спорту в одиночном разряде в Парк-Сити (США).

Вторым стал 33-летний немец Феликс Лох. Замкнул тройку 28-летний австриец Давид Гляйршер.

Санный спорт

Парк-Сити (США)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.30,068 (45,077 + 44,991)

2. Феликс Лох (Германия) — 1.30,253 (45,053 + 45,200)

3. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.30,272 (45,219 + 45,053)

4. Такер Уэст (США) — 1.30,315 (45,182 + 45,133)

5. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1.30,534 (45,245 + 45,289)

6. Давид Несслер (Германия) — 1.30,618 (45,292 + 45,326)

7. Гинтс Берзиньш (Латвия) — 1.30,626 (45,194 + 45,432)

8. Йозеф Нинис (Словакия) — 1.30,661 (45,034 + 45,627)

9. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1.30,675 (45,585 + 45,090)

10. Крис Маздзер (США) — 1.30,695 (45,334 + 45,361)

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