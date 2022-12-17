Фишналлер победил на этапе Кубка мира в Парк-Сити

29-летний итальянец Доминик Фишналлер победил на этапе Кубка мира по санному спорту в одиночном разряде в Парк-Сити (США). Вторым стал 33-летний немец Феликс Лох. Замкнул тройку 28-летний австриец Давид Гляйршер. Санный спорт Парк-Сити (США) Кубок мира Мужчины Одиночка 1. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.30,068 (45,077 + 44,991) 2. Феликс Лох (Германия) — 1.30,253 (45,053 + 45,200) 3. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.30,272 (45,219 + 45,053) 4. Такер Уэст (США) — 1.30,315 (45,182 + 45,133) 5. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1.30,534 (45,245 + 45,289) 6. Давид Несслер (Германия) — 1.30,618 (45,292 + 45,326) 7. Гинтс Берзиньш (Латвия) — 1.30,626 (45,194 + 45,432) 8. Йозеф Нинис (Словакия) — 1.30,661 (45,034 + 45,627) 9. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1.30,675 (45,585 + 45,090) 10. Крис Маздзер (США) — 1.30,695 (45,334 + 45,361)