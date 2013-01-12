Гайзенбергер победила на этапе Кубка мира в Оберхофе, Иванова - 11-я

12 января 2013, 18:07
Немка Натали Гайзенбергер одержала победу на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
44-й чемпионат Европы
Женщины
Одиночка
1. Гайзенбергер (Германия) - 1.23,597 (41,764+41,833)
2. Хюфнер (Германия) - 1.23,784 (41,885+41,899)
3. Вишневски (Германия) - 1.23,896 (41,963+41,933)
4. Айтбергер (Германия) - 1.24,001 (41,984+42,017)
5. Гоу (Канада) - 1.24,134 (42,105+42,029)
6. Клаки (США) - 1.24,489 (42,262+42,227)
11. ИВАНОВА (Россия) - 1.24,908 (42,494+42,414)
15. БАТУРИНА (Россия) - 1.25,041 (42,504+42,537)
19. ХОРЕВА (Россия) - 1.25,195 (42,603+42,592)
20. РОДИОНОВА (Россия) - 1.25,315 (42,604+42,711)