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Санный спорт

Сегодня, 07:38

Австрийка Мадлен Эгле победила на Кубке мира по санному спорту

Руслан Минаев
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Двукратный призер Олимпийских игр Мадлен Эгле стала победительницей Кубка мира по санному спорту, который проходит в Уистлере (Канада).

24-летняя австрийка показала время 1 минута 17, 137 секунду. Второе место заняли немка Юлия Таубитц (1.17,161). Третьей финишировала немка Мерле Фраубель (1.17,182).

Санный спорт

Уистлер (Канада)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Маделин Эгле (Австрия) — 1.17,137 (38,642 + 38,495)

2. Юлия Таубитц (Германия) — 1.17,161 (38,651 + 38,510)

3. Мерле Фраубель (Германия) — 1.17,182 (38,628 + 38,554)

4. Даяна Айтбергер (Германия) — 1.17,272 (38,699 + 38,573)

5. Анна Беррайтер (Германия) — 1.17,332 (38,777 + 38,555)

6. Андреа Веттер (Австрия) — 1.17,399 (38,789 + 38,610)

7. Саммер Бритчер (США) — 1.17,447 (38,840 + 38,607)

8. Лиза Шульте (Австрия) — 1.17,468 (38,874 + 38,594)

9. Натали Маг (Швейцария) — 1.17,493 (38,759 + 38,734)

10. Эмили Суини (США) — 1.17,549 (38,800 + 38,749)

санный спорт
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