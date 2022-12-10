Австрийка Мадлен Эгле победила на Кубке мира по санному спорту

Двукратный призер Олимпийских игр Мадлен Эгле стала победительницей Кубка мира по санному спорту, который проходит в Уистлере (Канада). 24-летняя австрийка показала время 1 минута 17, 137 секунду. Второе место заняли немка Юлия Таубитц (1.17,161). Третьей финишировала немка Мерле Фраубель (1.17,182). Санный спорт Уистлер (Канада) Кубок мира Женщины Одиночка 1. Маделин Эгле (Австрия) — 1.17,137 (38,642 + 38,495) 2. Юлия Таубитц (Германия) — 1.17,161 (38,651 + 38,510) 3. Мерле Фраубель (Германия) — 1.17,182 (38,628 + 38,554) 4. Даяна Айтбергер (Германия) — 1.17,272 (38,699 + 38,573) 5. Анна Беррайтер (Германия) — 1.17,332 (38,777 + 38,555) 6. Андреа Веттер (Австрия) — 1.17,399 (38,789 + 38,610) 7. Саммер Бритчер (США) — 1.17,447 (38,840 + 38,607) 8. Лиза Шульте (Австрия) — 1.17,468 (38,874 + 38,594) 9. Натали Маг (Швейцария) — 1.17,493 (38,759 + 38,734) 10. Эмили Суини (США) — 1.17,549 (38,800 + 38,749)