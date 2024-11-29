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Санный спорт

Сегодня, 10:51

Чемпион мира по санному спорту Репилов заявил, что не поедет выступать без флага России

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Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов поделился мнением, что каждый саночник должен самостоятельно определиться с тем, готов ли он выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

«Что касается нейтрального статуса, то мне на самом деле терять особо нечего. Я могу спокойно отказаться от выступления без флага, и, скорее всего, так и будет. Мы выступали везде и знаем все зарубежные трассы. А вот ребятам-юниорам, которые не имеют опыта выступления на международных стартах и, кроме трассы в Сочи, ничего не видели, обязательно нужно все тщательно обдумать. Каждый должен решать сам за себя. Я не хочу и не поеду на таких условиях, скорее всего», — заявил Репилов ТАСС.

FIL лишила российских саночников возможности выступать на турнирах под своей эгидой в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине. Ранее конгресс организации в американском Лейк-Плэсиде проголосовал за продление отстранения россиян от международных стартов.

Источник: ТАСС
Роман Репилов
сани
санный спорт
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