Чудинов рассказал, что национальная команда России оснащена санями отечественного производства

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов заявил, что национальная команда полностью оснащена санями и комбинезонами отечественного производства.

«Команда полностью оснащена санями российского производства. Последние импортные сани у нас были во время Игр в Сочи, когда российскую сборную тренировал иностранный тренер. Комбинезоны тоже российского производства. Пожалуй, только перчатки и обувь у нас импортные, потому что по техническому регламенту мы должны выступать только в них», — приводит ТАСС слова Чудинова.

Перед началом сезона Международная федерация санного спорта приняла решение не допускать спортсменов из России до соревнований под своей эгидой.