0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сани
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Санный спорт

Сегодня, 18:56

Чудинов рассказал, что национальная команда России оснащена санями отечественного производства

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов заявил, что национальная команда полностью оснащена санями и комбинезонами отечественного производства.

«Команда полностью оснащена санями российского производства. Последние импортные сани у нас были во время Игр в Сочи, когда российскую сборную тренировал иностранный тренер. Комбинезоны тоже российского производства. Пожалуй, только перчатки и обувь у нас импортные, потому что по техническому регламенту мы должны выступать только в них», — приводит ТАСС слова Чудинова.

Перед началом сезона Международная федерация санного спорта приняла решение не допускать спортсменов из России до соревнований под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/17095691
Сергей Чудинов
1
Обсудить
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Саночник Репилов готов выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе