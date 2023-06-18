FIL продлила отстранение российских саночников от участия в международных соревнованиях

Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIL.

Такое решение было принято на Конгрессе FIL, который проходит с 17 по 18 июня в Бухаресте. За продление отстранения россиян проголосовали 22 делегата, один делегат высказался против, пять — воздержались.

В июне 2022 года Конгресс FIL принял решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой, однако членство России в организации было сохранено.