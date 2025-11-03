Видео
3 ноября, 21:25

FIL рассмотрит вопрос участия российских саночников в нейтральном статусе

Игнат Заздравин
Корреспондент

В Международной федерации санного спорта (FIL) ответили, когда планируют приступить к рассмотрению вопроса выступления российских спортсменов на международных соревнованиях.

31 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Российские саночники пропустили три последних сезона из-за отстранения.

Роман Репилов на&nbsp;Олимпиаде-2022.Российские саночники выиграли суд у чиновника из Латвии. Как им теперь попасть на Олимпиаду-2026?

«Международная федерация санного спорта принимает решение CAS и в настоящее время ожидает мотивировочную часть вердикта. Пока она не будет получена, просим с пониманием отнестись к тому, что мы не можем предоставить дополнительную информацию», — приводит ответ пресс-службы FIL РИА «Новости».

Источник: РИА «Новости»
санный спорт
