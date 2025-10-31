Видео
31 октября, 21:55

Гарт назвала долгожданным событием возвращение российских саночников к турнирам

Алина Савинова

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила, что возвращение российским саночникам возможности участвовать в международных турнирах является долгожданным событием.

18 июня конгресс FIL объявил о продлении отстранения российских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Позднее министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил о подаче апелляции на данное решение. 31 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить до участия в международных турнирах российских саночников, имеющих нейтральный статус.

«Решение CAS — это наша совместная победа. Огромная благодарность за помощь и поддержку Министерству спорта России, Олимпийскому комитету России и лично министру спорта и председателю ОКР Михаилу Владимировичу Дегтяреву. Наше возвращению на мировую спортивную арену, даже в нейтральном статусе, — долгожданное событие. Теперь наша задача — оперативно решить все вопросы, пройти квалификацию и быть допущенными на международные соревнования», — цитирует Гарт ТАСС.

CAS постановил допустить российских саночников до&nbsp;международных соревнований.CAS допустил российских саночников до международных соревнований. Смогут ли они выступить на Олимпиаде в Италии?

Первый этап Кубка мира по санному спорту сезона-2025/26 стартует 5 декабря в Иглсе (Австрия).

Источник: ТАСС
Сборная России по санному спорту
