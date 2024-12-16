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Санный спорт

Сегодня, 11:40

Гарт поддержала предложенный Дегтяревым курс на сближение с мировым спортом

Даниил Аршавский
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Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт положительно оценила предложение нового главы ОКР и министра спорта страны Михаила Дегтярева по улучшению отношений с международным спортом.

«Лично меня устроило всё, что происходило на олимпийском собрании, и то, как оно закончилось. Я услышала для себя основное — куда мы держим путь. А это путь на потепление отношений на международной арене. Как нам сказал избранный президентом ОКР министр спорта Михаил Дегтярев, мы не должны закрываться от мирового спорта и обязаны делать всё, чтобы вернуть наших спортсменов на все международные соревнования», — цитирует Гарт «Известия».

Дегтярев занял пост президента ОКР в пятницу, 13 декабря.

Источник: «Известия»
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Михаил Дегтярев
ОКР
санный спорт
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