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Санный спорт

Сегодня, 09:15

Конгресс Международной федерации санного спорта продлил отстранение российских спортсменов

Виктория Кравченко
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Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) решил продлить отстранение россиян от соревнований под эгидой организации, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIL.

В заявлении отмечается, что присутствие российских спортсменов, тренеров и должностных лиц на турнирах под эгидой FIL представляет риск для безопасности соревнований и участников, в том числе из России.

Конгресс FIL проходит с 14 по 15 июня в Лейк-Плэсиде (США).

Российские спортсмены не выступают на международных турнирах с 2022 года из-за санкций, наложенных FIL.

Источник: https://tass.ru/sport/21108229
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