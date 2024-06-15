Конгресс Международной федерации санного спорта продлил отстранение российских спортсменов

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) решил продлить отстранение россиян от соревнований под эгидой организации, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIL.

В заявлении отмечается, что присутствие российских спортсменов, тренеров и должностных лиц на турнирах под эгидой FIL представляет риск для безопасности соревнований и участников, в том числе из России.

Конгресс FIL проходит с 14 по 15 июня в Лейк-Плэсиде (США).

Российские спортсмены не выступают на международных турнирах с 2022 года из-за санкций, наложенных FIL.