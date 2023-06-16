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Санный спорт

Сегодня, 12:06

Представители РФ приедут на конгресс FIL по недопуску российских саночников

Виталий Косик
Корреспондент
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Представители Федерации санного спорта России (ФССР) примут участие в работе ежегодного конгресса Международной федерации санного спорта (FIL), на котором будет обсуждаться вопрос отстранения российских спортсменов от международных соревнований, сообщает ТАСС.

«В работе конгресса FIL, который пройдет с 17 по 18 июня в Бухаресте, примут участие два представителя нашей федерации — генеральный секретарь Анна Андреева и вице-президент Геннадий Родионов», — сказал исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

Пресс-служба FIL 7 июня сообщила, что на конгрессе будет обсуждаться вопрос отстранения российских саночников от международных соревнований.

Конгресс FIL в июне 2022 года принял решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой, однако членство России в FIL было сохранено.

Источник: ТАСС
Сборная России по санному спорту
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