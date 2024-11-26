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Санный спорт

Сегодня, 09:20

Призер Олимпийских игр в Пекине Иванова пропустит Кубок России по санному спорту

Алина Савинова
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Саночница Татьяна Иванова не выступит на Кубке России, который пройдет с 26 по 27 ноября в Сочи, сообщает ТАСС.

Как отмечает источник, спортсменка отсутствует в стартовом протоколе турнира. Всего на медали соревнований в женских одиночных санях будут претендовать шесть участниц.

Последний раз Иванова принимала участие в соревнованиях в начале марта 2023 года. Следующий сезон она пропустила, решив полностью посвятить себя учебе в РМОУ в Сочи.

33-летняя россиянка является серебряным призером Олимпиады 2014 года в эстафете, бронзовым призером Игр в Пекине-2022, а также чемпионкой мира (2019) в командных соревнованиях и восьмикратной чемпионкой Европы.

Источник: ТАСС
Татьяна Иванова

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