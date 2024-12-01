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Сегодня, 03:03

Репилов: «Процесс возвращения наших саночников на зарубежные трассы будет нелегким»

Сергей Разин
корреспондент
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Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов поделился мнением о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Процесс нашего возвращения на зарубежные трассы будет нелегким, для адаптации к ним потребуется больше стандартных шести тренировочных заездов, которые даются спортсменам перед каждым стартом, — считает Репилов. — Хотя нам, опытным саночникам, может быть, будет достаточно и шести. Но у нас в команде есть молодые спортсмены, которые никогда не выступали в той же Германии или Норвегии. Эти ребята даже расположения виражей не знают», — приводит слова Репилова ТАСС.

Международная федерация санного спорта (FIL) лишила российских саночников возможности выступать на турнирах под эгидой FIL в марте 2022 года. В июне конгресс международной федерации проголосовал за продление санкций в отношении россиян

Источник: ТАСС
Роман Репилов
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