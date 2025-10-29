Российские саночники отправятся в Китай на тренировочный сбор 2 ноября

Сборная России по санному спорту отправится в Китай на тренировочный сбор в начале ноября, сообщает начальник команды Артем Петраков.

«2 ноября команда вылетит в Китай, 3 ноября, соответственно, она будет уже на месте. На следующий день пройдет ознакомление с трассой, после чего начнутся тренировки. Этот сбор будет ознакомительным, спортсмены проведут в Китае 10 дней и потом вернутся обратно в Россию, чтобы в конце ноября выступить на кубке страны.

Это тренировочное мероприятие важно для наших саночников, которые не выступали на зарубежных трассах с февраля 2022 года, когда в Китае проходили Олимпийские игры. Ребятам очень важно получить опыт спусков на другой трассе. Сейчас все мы находимся в ожидании оглашения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску о возвращении нас на международные старты», — цитирует Петракова ТАСС.

Слушания в CAS по апелляции Федерации санного спорта России к Международной федерации санного спорта (FIL) о недопуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2026 прошли 24 октября.