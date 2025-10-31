Видео
31 октября, 18:04

CAS постановил допустить российских саночников до международных турниров

Алина Савинова
Российские саночники допущены до международных турниров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить до участия в международных турнирах российских саночников, имеющих нейтральный статус, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В заявлении CAS подчеркивается, что суд выслушал аргумент Международной федерации санного спорта (FIL) о том, что участие россиян в соревнованиях увеличит риск инцидентов, вызванных общественностью или другими атлетами. Коллегия пришла к выводу, что полное отстранение российских спортсменов не является соразмерной мерой для достижения единственной цели, преследуемой FIL. В CAS считают возможным найти дополнительные меры для обеспечения безопасности турниров с участием россиян.

«Коллегия постановила, что отстранение российских спортсменов от соревнований FIL сохраняется, но запрет на участие российских спортсменов, подходящих под критерии нейтральности, отменяется. Следовательно, апелляция была частично удовлетворена», — говорится в заявлении пресс-службы CAS.

CAS постановил допустить российских саночников до&nbsp;международных соревнований.CAS допустил российских саночников до международных соревнований. Смогут ли они выступить на Олимпиаде в Италии?

18 июня конгресс FIL объявил о продлении отстранения российских спортсменов от турниров под эгидой организации. Позднее министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил о подаче апелляции на данное решение.

Источник: ТАСС
Сборная России по санному спорту
