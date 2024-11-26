Саночница Иванова пока не планирует уходить из спорта

Саночница Татьяна Иванова, не выступавшая с марта 2023 года, пока не планирует уходить из спорта.

«Я в спорте и пока планирую выступать на чемпионате России», — цитирует Иванову ТАСС.

Чемпионат России пройдет с 19 по 24 февраля в Сочи. Ранее стало известно, что Иванова не выступит на Кубке России, который пройдет с 26 по 27 ноября.

Последний раз Иванова принимала участие в соревнованиях в начале марта 2023 года, когда стала победительницей чемпионата России. Следующий сезон спортсменка пропустила.

33-летняя россиянка является серебряным призером Олимпиады 2014 года в эстафете, бронзовым призером Игр в Пекине-2022, а также чемпионкой мира (2019) в командных соревнованиях и восьмикратной чемпионкой Европы.