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Санный спорт

Сегодня, 12:23

Саночник Антонов не получил бронь от мобилизации

Алина Савинова

Серебряный призер Олимпийских игр-2014 Владислав Антонов, получивший повестку о мобилизации, не располагает информацией относительно своего будущего. На данный момент военкомат в Красноярске ждет решения по саночнику от вышестоящей инстанции.

«Ситуация с Владиславом Антоновым пока не решилась. Сегодня он повторно был в военкомате, предоставленные им справка от ЦСКА и письмо из Федерации санного спорта России о нахождении в составе национальной команды никакого действия не возымели. Военком ждет, чтобы к нему спустилась информация по Антонову из вышестоящей инстанции. Потому что Антонова нет в списке поступивших в военкомат спортсменов, имеющих право на бронь от призыва. Мы находимся на связи с Министерством спорта, чтобы решить вопрос по брони», — цитируют РИА Новости начальника сборной команды России Артема Петракова.

Антонов должен был вместе с командой начать тренировочный сбор в Сочи 4 октября, однако двумя днями ранее он получил повестку о мобилизации и 3 октября посетил военкомат.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221010/antonov-1822706670.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Призер Олимпиады-2014 в Сочи саночник Антонов получил повестку о мобилизации