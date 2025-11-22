Саночников Репилова и Перетягина арестовали за мошенничество на 11 миллионов рублей

Сегодня, 16:15
Красноярский суд отправил в СИЗО саночников Романа Репилова и Александра Перетягина по подозрению в мошенничестве на 11 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Красноярского края.
«В отношении обвиняемого Репилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц», — говорится в сообщении.
Репилова обвиняют в присвоении бюджетных средств в размере около 11 миллионов рублей, предназначенных для покупки спортивных саней. Перетягин фигурирует в качестве специалиста Центра спортивной подготовки сборных России. Он также отправлен в СИЗО на один месяц.
Перетягин является серебряным призером чемпионата Европы в Сочи-2015. На счету Романа Репилова три золота, два серебра и одна бронза чемпионатов мира.
TORO
Это трэш. Даже не верится. Репилов - "звезда" мирового уровня, зачем ему в это было ввязываться?!
22.11.2025
capitan76
Похоже на бред))
22.11.2025
olegolegov3
Соревнований нет, сани не нужны. А жить на что-то надо. Всё правильно сделали
22.11.2025
Фирсыч
Вместо ОИ - СИЗО.
22.11.2025