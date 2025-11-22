Видео
Санный спорт

Сегодня, 16:15

Саночников Репилова и Перетягина арестовали за мошенничество на 11 миллионов рублей

Руслан Минаев

Красноярский суд отправил в СИЗО саночников Романа Репилова и Александра Перетягина по подозрению в мошенничестве на 11 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

«В отношении обвиняемого Репилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц», — говорится в сообщении.

Репилова обвиняют в присвоении бюджетных средств в размере около 11 миллионов рублей, предназначенных для покупки спортивных саней. Перетягин фигурирует в качестве специалиста Центра спортивной подготовки сборных России. Он также отправлен в СИЗО на один месяц.

Перетягин является серебряным призером чемпионата Европы в Сочи-2015. На счету Романа Репилова три золота, два серебра и одна бронза чемпионатов мира.

4

  • TORO

    Это трэш. Даже не верится. Репилов - "звезда" мирового уровня, зачем ему в это было ввязываться?!

    22.11.2025

  • capitan76

    Похоже на бред))

    22.11.2025

  • olegolegov3

    Соревнований нет, сани не нужны. А жить на что-то надо. Всё правильно сделали

    22.11.2025

  • Фирсыч

    Вместо ОИ - СИЗО.

    22.11.2025

