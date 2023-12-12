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Санный спорт

Сегодня, 19:32

Серебряный призер Олимпиады-1984 саночник Белоусов скончался на 62-м году жизни

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советский и российский саночник Евгений Белоусов умер в возрасте 61 года, сообщает Федерация санного спорта России.

«Коллектив Федерации санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Белоусова. Легендарный спортсмен ушел из жизни в возрасте 61 года. Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом и тренером, прославившим свою Родину на арене мирового спорта. Скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении федерации.

Причина смерти спортсмена не сообщается.

Белоусов — серебряный призер Олимпиады-1984 в Сараево, обладатель Кубка мира и бронзовой медали чемпионата мира, чемпион национального первенства, золотой и бронзовый призер чемпионата Европы. Он выступал в двухместных санях, в составе экипажа с Александром Беляковым.

санный спорт
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