Серебряный призер Олимпиады-1984 саночник Белоусов скончался на 62-м году жизни

Советский и российский саночник Евгений Белоусов умер в возрасте 61 года, сообщает Федерация санного спорта России.

«Коллектив Федерации санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Белоусова. Легендарный спортсмен ушел из жизни в возрасте 61 года. Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом и тренером, прославившим свою Родину на арене мирового спорта. Скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении федерации.

Причина смерти спортсмена не сообщается.

Белоусов — серебряный призер Олимпиады-1984 в Сараево, обладатель Кубка мира и бронзовой медали чемпионата мира, чемпион национального первенства, золотой и бронзовый призер чемпионата Европы. Он выступал в двухместных санях, в составе экипажа с Александром Беляковым.