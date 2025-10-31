Видео
31 октября, 19:17

Тарасова воодушевлена решеним CAS допустить российских саночников до международных стартов

Александр Абустин
корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским саночникам. 31 октября CAS постановил допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Мы все были за то, чтобы нас допускали. Рада, что саночникам повезло. Я воодушевлена этим решением. Может, и в фигурном катании больше людей допустят», — сказала Тарасова «СЭ».

CAS постановил допустить российских саночников до&nbsp;международных соревнований.CAS допустил российских саночников до международных соревнований. Смогут ли они выступить на Олимпиаде в Италии?

Российские саночники пропустили три последних сезона из-за отстранения.

18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) объявил о продлении отстранения российских спортсменов от турниров под эгидой организации. Позднее министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил о подаче апелляции на данное решение.

Ранее саночник Роман Репилов в разговоре с ТАСС призвал спокойно относиться к решению CAS о допуске россиян.

