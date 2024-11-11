Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Санный спорт

Сегодня, 18:35

Тренер умершего 17-летнего саночника заявила, что юноша был перспективным спортсменом

Алина Савинова
Telegram Дзен

Тренер умершего 17-летнего саночника Ольга Рябова рассказала, что подросток входил в состав юношеской сборной Москвы и подавал определенные надежды.

«Он входил в состав юношеской сборной Москвы по санному спорту. Да, у него были определенные проблемы со здоровьем, однако спортсмен прошел курс лечения, и следующее обследование не выявило отклонений. Мы накатывали его на будущее, 15 ноября в Сочи хотели взять его на очередной сбор. Рассматривали его на перспективу», — приводит ТАСС слова Рябовой.

Также тренер отметила, что юноша учился в колледже МЧС и очень хотел в будущем спасать людей.

Спортсмен скончался в воскресенье на рабочем месте, он был сотрудником ресторана сербской кухни в Москве. Сообщалось, что тело юноши обнаружили его коллеги. При осмотре в кармане несовершеннолетнего сотрудника был обнаружен газовый баллончик для заправки зажигалок. Точная причина смерти подростка будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Семь главных выводов по первому кругу РПЛ
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
«Краснодар» выиграл первый круг чемпионата России
«Ноттингем Форест» занимает пятое место в АПЛ после 11 туров
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Сегодня
Вчера
Неделя