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Санный спорт

Сегодня, 09:10

Участник трех Олимпиад Павличенко думает о завершении карьеры

Камила Абдурахманова
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Победитель Кубка России-2024 по санному спорту Семен Павличенко на протяжении двух последних лет думает о завершении карьеры.

«Второй год хочу завершить, но тренеры говорят, что должен продолжать заниматься. Я и сам понимаю, что мне рано уходить, необходимо сначала передать свой опыт молодежи. Поэтому сейчас стараюсь плотнее общаться с молодыми ребятами, выясняю, какие сложности они испытывают на трассе, подсказываю им. Я себя сам заряжаю, хотя сейчас подхожу к процессу более расслабленно, чем несколько лет назад. Раньше выходил на старт полностью сконцентрированным, из-за чего, возможно, допускал ошибки, а сейчас выступаю на расслабоне, и даже когда на трассе допускаю ошибки, то их сразу резко исправляю», — рассказал Павдиченко ТАСС.

Российские саночники с осени 2022 года лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных Международной федерацией санного спорта.

Павличенко является двукратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы.

Источник: ТАСС
Семен Павличенко
санный спорт

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