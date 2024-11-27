Участник трех Олимпиад Павличенко рассказал, что продолжает следить за международными турнирами

Участник трех Олимпийских игр саночник Семен Павличенко, лишенный возможности выступать на международных соревнованиях, заявил, что продолжает следить за ними по телевизору.

«Конечно, я буду смотреть международные соревнования. Не знаю другого такого человека, который любит санный спорт так, как люблю его я. Никто не делает столько заездов, как я. Мне нужно знать все тенденции, следить за всем хотя бы по телевизору и пытаться разглядеть что-то», — цитирует Павличенко ТАСС.

Российские спортсмены с осени 2022 года лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных Международной федерацией санного спорта после обострения украинского конфликта.

30 ноября в Лиллехаммере стартует первый этап Кубка мира по санному спорту сезона-2024/25.

33-летний Павличенко является двукратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы. 26 ноября спортсмен выиграл Кубок России в мужских одиночных санях. Ранее Павличенко заявлял, что на протяжении двух последних лет думает о завершении карьеры.