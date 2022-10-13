В Федерации санного спорта заявили, что не могут выплатить россиянам призовые

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин рассказал, что Международная федерация санного спорта (FIL) не может перечислить российским саночникам призовые, которые они заработали по итогам прошлого сезона из-за запрета на переводы в Россию.

«Международная федерация не может перечислить нам деньги из-за запрета на перевод в Россию. Они нам говорят, что с удовольствием бы давно сделали это, но не имеют технической возможности. FIL подтвердила нам, что готова выплатить все в полном объеме и в любой момент, как только будут сняты запреты на перевод», — приводит слова Тюрина ТАСС.

В марте 2022 года FIL принял решение временно отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

8 апреля конгресс FIL поддержал решение арбитражного суда, отменившего мартовское решение исполкома международной федерации о запрете российским саночникам участвовать в международных соревнованиях и проводить турниры на территории России.

24 сентября Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян от соревнований.