В Федерации санного спорта заявили, что не могут выплатить россиянам призовые

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Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин рассказал, что Международная федерация санного спорта (FIL) не может перечислить российским саночникам призовые, которые они заработали по итогам прошлого сезона из-за запрета на переводы в Россию.
«Международная федерация не может перечислить нам деньги из-за запрета на перевод в Россию. Они нам говорят, что с удовольствием бы давно сделали это, но не имеют технической возможности. FIL подтвердила нам, что готова выплатить все в полном объеме и в любой момент, как только будут сняты запреты на перевод», — приводит слова Тюрина ТАСС.
В марте 2022 года FIL принял решение временно отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
8 апреля конгресс FIL поддержал решение арбитражного суда, отменившего мартовское решение исполкома международной федерации о запрете российским саночникам участвовать в международных соревнованиях и проводить турниры на территории России.
24 сентября Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян от соревнований.