Журова — о решении CAS по российским саночникам: «Новость хорошая, но нужно ждать заключения международной федерации»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским саночникам. 31 октября CAS постановил допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Суд принял решение, теперь осталось слово за федерацией. Она должна признать решение суда и обеспечить условия нашего участия. Новость хорошая, но нужно ждать решения международной федерации, поскольку президент там непростой», — сказала Журова «СЭ».

Президентом Международной федерации санного спорта (FIL) является Эйнарс Фогелис из Латвии.

Российские саночники пропустили три последних сезона из-за отстранения.

18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) объявил о продлении отстранения российских спортсменов от турниров под эгидой организации. Позднее министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил о подаче апелляции на данное решение.

Первый этап Кубка мира по санному спорту-2025/26 пройдет с 5 по 7 декабря в Иглсе (Австрия).

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия).

Ранее саночник Роман Репилов в разговоре с ТАСС призвал спокойно относиться к решению CAS о допуске россиян.