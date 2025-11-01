Журова уверена, что Латвия не пустит российских саночников на этап Кубка мира

1 ноября, 13:23
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских саночников до международных соревнований.
«Нужно понять, в каком виде будет осуществлен допуск, на каких условиях допустят. Надо учитывать и то, в каких странах будут проходить соревнования. Я уверена, что Латвия не пустит наших саночников на свой этап Кубка мира», — цитирует Журову ТАСС.
Этап Кубка мира в Латвии пройдет с 31 декабря по 4 января.
пражанин
В Прибалтике власть захвачена бандой нацистов
12.11.2025
Djin Ignatov
Я также уверен что не пустит ! ВСЯ Прибалтика помнит наше присоединение этих стран к СССР ! А еще эти угрозы на программах у Соловьева и Скабеевой !
11.11.2025
Slim Tallers
Так можно в CAS пожаловаться. Или ждать,когда в Индонезии будут проводить чемпионат мира.
01.11.2025
Mario Nikitin
Ибо нефуй шастать :rofl::rofl::rofl:
01.11.2025