Журова уверена, что Латвия не пустит российских саночников на этап Кубка мира

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских саночников до международных соревнований.

«Нужно понять, в каком виде будет осуществлен допуск, на каких условиях допустят. Надо учитывать и то, в каких странах будут проходить соревнования. Я уверена, что Латвия не пустит наших саночников на свой этап Кубка мира», — цитирует Журову ТАСС.

Этап Кубка мира в Латвии пройдет с 31 декабря по 4 января.