«В школу поставлен подержанный инвентарь». Подробности уголовного дела чемпиона мира по санному спорту

К аресту лидера сборной страны Романа Репилова за мошенничество в особо крупном размере возникает много вопросов.

В субботу пресс-службы судов Красноярского края и регионального Следкома огорошили наше спортивное сообщество новостью об аресте трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова и призера чемпионата Европы Александра Перетягина. Титулованные атлеты отправлены на месяц в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Эта статья УК РФ предполагает до десяти лет лишения свободы. При этом ни ЦСП Минспорта РФ, в котором трудоустроены обвиняемые, ни спортивные власти Москвы (за столицу Репилов выступает на внутренних стартах), ни национальная Федерация санного спорта пока никак не отреагировали на случившееся. Понятно, что у чиновников выходные дни, а давить на следствие некорректно. Однако то, как легко сливают спортсмена, десять лет защищавшего честь страны на топ-уровне, вызывает как минимум недоумение.

«На основании заведомо ложных сведений»

Для начала попытаемся вникнуть в суть обвинений, изложенных в пресс-релизах. Так, Следком по Красноярскому краю и Республике Хакасия, не называя имен арестованных, информирует, что по делу, помимо «двух спортсменов — жителей Московской области», также проходят бывший директор и тренер спортивной школы олимпийского резерва Красноярска по санным видам спорта, уже признавшие свою вину в совершенном преступлении. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.

«По данным следствия, в мае 2025 года между спортивной школой и одним из спортсменов, являющимся индивидуальным предпринимателем, был заключен контракт на поставку нового спортивного инвентаря и оборудования для нужд школы, — говорится в официальном сообщении. — Стоимость контракта составила более 10 миллионов рублей. Действуя группой лиц по предварительному сговору, фигуранты подыскали бывшее в употреблении и имевшееся у них оборудование и подготовили необходимую документацию для участия в аукционе. В результате их противоправной деятельности в спортивную школу был поставлен подержанный инвентарь, не соответствующий условиям контракта. На основании заведомо ложных сведений, указанных в отчетных документах, одному из спортсменов были перечислены денежные средства в размере свыше 10 миллионов рублей, которыми все фигуранты распорядились по собственному усмотрению».

В релизе, опубликованном объединенной пресс-службой судов Красноярского края, перечисляются фамилии и регалии атлетов, а также говорится, что решение об их аресте принято 19 ноября Центральным районным судом г. Красноярска. Почему оно опубликовано только спустя трое суток в выходной день — одна из многочисленных загадок. Репилов обвиняется в «присвоении около 11 миллионов бюджетных рублей, предназначенных на покупку спортивных саней». Кроме того, уточняется, что подельник чемпиона мира Перетягин (завершивший карьеру спортсмена в 2016 году) в настоящее время работает специалистом по подготовке инвентаря ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» — то есть является сервисером сборной страны. Срок предварительного заключения в один месяц для расследования по делу об экономических преступлениях очень небольшой, но ничего не мешает суду продлить арест в декабре.

Фото Getty Images

На «особом контроле»?

Я далек от того, чтобы выступать в роли адвокатов арестованных, и полностью поддерживаю тезисы, что «преступник должен сидеть в тюрьме», а следствие — иметь возможность во всем разобраться без спешки и подсказок со стороны. Однако официальная информация, представленная в данный момент, вызывает много вопросов — как минимум в адекватности выбора меры пресечения для широко известных людей, которые не являются рецидивистами-уголовниками и обвиняются в преступлении, не связанном с насилием. Тот же Репилов не так давно выдвигался Федерацией санного спорта России в комиссию спортсменов ОКР как один из самых авторитетных действующих чемпионов страны. А теперь, пару месяцев спустя, Роман получает по экономическому делу не подписку о невыезде и не домашний арест, а реальное лишение свободы в СИЗО.

Возможно, мы чего-то не знаем и в деле есть некие ужасные детали, которые пока не обнародованы. Однако на данный момент все выглядит так, что банальное в общем-то дело о мошенничестве (ущерб в 10 миллионов, конечно, не маленький, но вряд ли сильно выделяется на общем фоне) явно находится на «особом контроле». Во всяком случае им занимаются ФСБ и Следком, словно речь как минимум о происках мафии или заговоре коррупционеров. Причем события развиваются стремительно. Еще в начале ноября Репилов был в списках спортсменов на сбор в Китае — а значит, в федерация ничего не знала о том, что он является фигурантом уголовного дела и рискует получить отказ на выезд из страны. Да и сам Роман бодро комментировал новости о победе наших саночников в CAS, что совсем не характерно для человека, который вот-вот рискует оказаться за решеткой.

Информация о поставках в спортшколу «подержанного инвентаря» способна вызвать негодование только у людей, которые не понимают специфики санного спорта. Дело в том, что нового оборудования с завода здесь не бывает в принципе. Все сани либо изготавливаются кустарно, либо проходят очень серьезную прокачку. Этим занимаются техники и сами саночники. Использовать новое и неподготовленное оборудование опасно, особенно детям. И это совершенно нормально, что опытные атлеты продают свои морально устаревшие сани для юных спортсменов. Другой вопрос, что в условиях тендера или при оформлении сделки могли быть допущены какие-то ошибки. Но повод ли это для того, чтобы сажать лидера сборной России в тот момент, когда он готовится стартовать в сезоне, который теоретически может стать для нашей сборной первым международным за четыре года?

Еще раз подчеркну — правоохранительные органы вправе делать свою работу так, как считают нужным, и никаких поблажек у спортсменов быть не должно. Однако если уж публике раскрываются некоторые детали «резонансного преступления» — хотелось бы более адекватных аргументов. Байка о том, как Репилов и Перетягин якобы «обокрали детей, подсунув им бывшие в употребление сани», точно неубедительна. Да, в недавнем прошлом у нас были истории с посадкой действующих спортсменов за драки (например, Александра Кокорина и Павла Мамаева) или изнасилования (например, Александра Емельяненко и Максима Новоселова). Были приговоры по экономическим делам спортивным функционерам (например, Александру Кравцову и Дмитрию Домани). Но так, чтобы в мошенничестве обвиняли лидера сборной страны по олимпийскому виду спорта — таких прецедентов можно пересчитать по пальцам. Поэтому хочется верить, что справедливость в этом удивительном деле будет установлена быстро и компетентно.