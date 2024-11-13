Умер 17-летний саночник из сборной Москвы. У него были проблемы с прохождением медкомиссии

Молодой спортсмен участвовал в Спартакиаде-2024 и подавал определенные надежды.

Федерация санного спорта России сообщила о скоропостижной смерти 17-летнего члена сборной Москвы. Как рассказала ТАСС тренер спортсмена Ольга Рябова, он подавал определенные надежды и рассчитывал поехать на тренировочный сбор в Сочи в середине ноября. Фамилия спортсмена не называется по этическим причинам и из-за требований законодательства РФ в отношении несовершеннолетних.

Как он умер

О смерти юноши в понедельник сообщил Telegram-канал SHOT. Трагедия случилась в воскресенье. По информации источника, спортсмен работал в ресторане сербской кухни «Мали Београд» на Садово-Триумфальной улице. Перед гибелью у него начались судороги. При осмотре у него в кармане обнаружили газовый баллончик для заправки зажигалок. Также есть версия, что трагедия произошла не в центре столицы, а в Подмосковье — на это указывает Федерация санного спорта России.

По данным SHOT, молодой человек не прошел последнюю спортивную медкомиссию, из-за чего ему запретили посещать тренировки. Сообщается, что врачи выявили у юноши проблемы с сердцем, однако точная причина смерти станет понятна только после судмедэкспертизы. Федерация санного спорта России сообщила, что на предстоящих соревнованиях атлеты из сборной Москвы будут носить траурные повязки.

«Скоропостижно ушел из жизни спортсмен сборной команды Москвы. Причину медики пока не установили. Федерация санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким спортсмена», — говорится в заявлении федерации.

Фото Global Look Press

Каким он был спортсменом

В прошлом году юноша стал бронзовым призером первенства России в двойках. А его тренер Ольга Рябова сообщила ТАСС, что у молодого человека были перспективы. «Ушел из жизни один из наших молодых спортсменов. Это несчастье случилось в одном из кафе. Юноша учился в колледже МЧС, он очень хотел в будущем спасать людей. Мы второй день находимся в полнейшем шоке.

Он входил в состав юношеской сборной Москвы по санному спорту, у него был медицинский допуск до 22 ноября, и в начале этого месяца он уже начал проходить углубленное медицинское обследование для участия в дальнейших соревнованиях. Да, у него были определенные проблемы со здоровьем, однако спортсмен прошел курс лечения, и следующее обследование не выявило отклонений. Мы накатывали его на будущее, 15 ноября в Сочи хотели взять его на очередной сбор. Рассматривали его на перспективу», — рассказала Рябова.

Из имеющихся в открытом доступе документов известно, что спортсмен еще в сезоне-2022/23 являлся кандидатом в сборную России среди юношей 2006-2008 годов рождения. А в феврале 2022 года ему был присужден первый спортивный разряд. Также на зимней Спартакиаде 2024 года он вошел в топ-10 среди юношей 16-17 лет в соревновании одноместных саней.