20 сентября пройдет турнир по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

РЕН ТВ анонсировал турнир по кулачным бойцам в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Мероприятие пройдет 20 сентября в «Вегас Сити Холле» в Москве.

В главном поединке вечера сойдутся российский боксер Сергей Кузьмин и американец Деандре Севейдж. Бой пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты.

В соглавном бою встретятся россиянин Олег Фомичев и американец Роб Морроу. Они будут биться 3 раунда по 2 минуты.

Также Кантемир Калажоков подерется с Брайсом Генри, а Даниил Бридов — с Тони Джонсоном.