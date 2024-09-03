20 сентября пройдет турнир по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Сегодня, 12:34
РЕН ТВ анонсировал турнир по кулачным бойцам в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Мероприятие пройдет 20 сентября в «Вегас Сити Холле» в Москве.
В главном поединке вечера сойдутся российский боксер Сергей Кузьмин и американец Деандре Севейдж. Бой пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты.
В соглавном бою встретятся россиянин Олег Фомичев и американец Роб Морроу. Они будут биться 3 раунда по 2 минуты.
Также Кантемир Калажоков подерется с Брайсом Генри, а Даниил Бридов — с Тони Джонсоном.