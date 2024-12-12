Адебайо заявил, что поиздевается над Кузьминым в очном поединке

Нигерийский боксер Соломон Адебайо прокомментировал предстоящий бой с россиянином Сергеем Кузьминым.

Поединок состоится 13 декабря в рамках гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Прямая трансляция мероприятия начнется в 23:30 по московскому времени.

«Я прекрасно себя чувствую, готов к завтрашнему дню. Мой вес в норме. Все говорили, что я боюсь Кузьмина, но это не так. Я очень ранимый. Я еще немного поиздеваюсь над ним. Будет красивый бой. Я готов ко всему, что принесет завтрашний день. Я покажу ему высококлассные удары», — цитирует Адебайо «РЕН ТВ».

Кузьмин — чемпион Европы и двукратный чемпион России по боксу. На счету Адебайо 14 побед и ни одного поражения. Они проведут на ринге шесть раундов по три минуты.