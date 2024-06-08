Российский боксер Алексей Егоров и американец Брэндон Глэнтон проведут бой на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в ночь с 7 на 8 июня. Их поединок станет главным событием вечера бокса. Он начнется в 01.15 мск.

Бой между Егоровым и Глэнтоном пройдет в формате 12 раундов по три минуты. Турнир проводится на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Смотреть видеотрансляцию боя Егоров — Глэнтон можно в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ и на YouTube-канале «Ушатайка» (плеер доступен на сайте «СЭ»).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

32-летний Егоров выступает в первой тяжелой весовой категории — до 91 кг. В своей карьере россиянин одержал 12 побед и потерпел 1 поражение. На счету 32-летнего Глэнтона — 19 побед и 2 поражения. Спортсмен из США начал профессиональную карьеру шесть лет назад.