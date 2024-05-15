Алексей Папин — Айзек Чилемба: дата проведения боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в пятницу, 24 мая, в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе. Начало вечера профессионального бокса, посвященного участникам специальной военной операции и их семьям, — в 20:00 по московскому времени.

В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против малавийца Айзека Чилембы. Также в основном карде состоятся еще два боя боксеров в легкой весовой категории.

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию турнира. Прямую трансляцию поединков покажет телеканал РЕН ТВ (три поединка).

36-летний Папин — российский профессиональный боксер и кикбоксер, выступающий в 1-й тяжелой весовой категории, Алексей — мастер спорта России международного класса в любителях.

36-летний Чилемба — малавийский боксер-профессионал, выступающий во второй средней, в полутяжелой и в первой тяжелой весовых категориях.