Началась прямая трансляция поединка Алексей Папин — Айзек Чилемба в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой в первой тяжелой весовой категории пройдет по правилам профессионального бокса. Ивент проходит в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе. Победитель данной схватки получит пояс Евразийско-тихоокеанского боксерского совета (WBA Asia).

На «СЭ» уже идет текстовая онлайн-трансляция вечера бокса. Прямую трансляцию боя Папин — Чилемба можно посмотреть в эфире телеканала РЕН ТВ и на YouTube-канале «СЭ» — «Ушатайка».

36-летний россиянин имеет рекорд в профессиональной карьере — 16-1-0. В активе 37-летнего малавийца рекорд — 27-9-3.

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