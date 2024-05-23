Российский боксер Алексей Папин и малавиец Айзек Чилемба проведут поединок в первой тяжелой весовой категории на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 24 мая. Вечер бокса пройдет в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе. Начало боя Папин — Чилемба ожидается в 23.30 по московскому времени.

Победитель этого поединка станет обладателем пояса Евразийско-тихоокеанского боксерского совета (WBA Asia).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Прямую трансляцию поединков покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ. Также следить за турниром можно на YouTube-канале «СЭ» — «Ушатайка».

36-летний профессиональный боксер имеет рекорд в профессиональной карьере — 16-1-0. На счету 37-летнего малавийского боксера-профессионала рекорд — 27-9-3.

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