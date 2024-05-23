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Бойцовский клуб РЕН ТВ

23 мая, 23:30

Алексей Папин — Айзек Чилемба: время начала и трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Алексей Папин и Айзек Чилемба проведут поединок на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 24 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Папин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский боксер Алексей Папин и малавиец Айзек Чилемба проведут поединок в первой тяжелой весовой категории на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 24 мая. Вечер бокса пройдет в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе. Начало боя Папин — Чилемба ожидается в 23.30 по московскому времени.

Победитель этого поединка станет обладателем пояса Евразийско-тихоокеанского боксерского совета (WBA Asia).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Прямую трансляцию поединков покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ. Также следить за турниром можно на YouTube-канале «СЭ» — «Ушатайка».

36-летний профессиональный боксер имеет рекорд в профессиональной карьере — 16-1-0. На счету 37-летнего малавийского боксера-профессионала рекорд — 27-9-3.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: новости и статьи, фото и видео доступны в разделе на сайте «СЭ»

Бокс
Алексей Папин
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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