Папин нокаутировал Валеру на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Алексей Папин победил в бою против доминиканца Феликса Валеры на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок закончился нокаутом. Бой был остановлен в 5 раунде через 2 минуты 32 секунды.

Таким образом, россиянин завоевал титул чемпиона Азии по версии всемирной боксерской ассоциации (WBA Asia) в весовой категории до 90,71 кг.

36-летний Папин одержал 18 победу в карьере (17 нокаутом). Также на его счету одно поражение.

Для 36-летнего Валеры это поражение стало первым в карьере нокаутом. Всего же на его счету 23 победы и 6 поражений.