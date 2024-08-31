Алексей Папин.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проходит в Череповце на площадке «Ледового дворца». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире трансляцию показывают на федеральном телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».

В главном событии вечера пройдет поединок Алексея Папина и Феликса Валеры в формате 12 раундов по 3 минуты. 36-летний Папин — российский профессиональный боксер и кикбоксер, выступающий в первой тяжелой весовой категории. В его активе 17 побед и одно поражение. 36-летний Валера — боксер из Доминиканы, который одержал 23 победы (20 из них досрочно) и потерпел пять поражений.

Информация о главном поединке вечера доступна в материале на сайте «СЭ». Расписание главного карда можно узнать в материале по ссылке.