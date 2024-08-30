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Сегодня, 12:00

Алексей Папин — Феликс Валера: во сколько смотреть трансляцию боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Папин проведет поединок против Валеры на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 30 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Папин и Феликс Валера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский боксер Алексей Папин проведет поединок против доминиканца Феликса Валеры на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 30 августа. Вечер бокса состоится на площадке «Ледового дворца» в Череповце. Ориентировочно главный бой начнется в 01.00 по московскому времени. Формат поединка — 12 раундов по 3 минуты.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире трансляцию покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ и на YouTube-канале «Ушатайка».

36-летний Папин в профессиональной карьере одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

36-летний Валера в профессиональном боксе имеет 23 победы (20 из них досрочно) и пять поражений. Малайзийский боксер с 2015 по 2016 годы был временным чемпионом мира по версии WBA.

Бокс
Алексей Папин
Феликс Валера
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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