Российский боксер Алексей Папин проведет поединок против доминиканца Феликса Валеры на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 30 августа. Вечер бокса состоится на площадке «Ледового дворца» в Череповце. Ориентировочно главный бой начнется в 01.00 по московскому времени. Формат поединка — 12 раундов по 3 минуты.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире трансляцию покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ и на YouTube-канале «Ушатайка».

36-летний Папин в профессиональной карьере одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

36-летний Валера в профессиональном боксе имеет 23 победы (20 из них досрочно) и пять поражений. Малайзийский боксер с 2015 по 2016 годы был временным чемпионом мира по версии WBA.