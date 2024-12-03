Российский боксер Алексей Папин проведет поединок против американца Грега Харди в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в пятницу, 13 декабря. Формат боя — шесть раундов по три минуты. Начало основного карда — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Прямую трансляцию покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ с 23.30 мск. Также следить за турниром можно на YouTube-канале «СЭ» — «Ушатайка».

На счету 37-летнего Папина рекорд в профессиональном боксе — 18 побед и одно поражение. 36-летний Харди имеет рекорд в ММА — восемь побед и пять поражений.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: новости и статьи, фото и видео доступны в разделе на сайте «СЭ»