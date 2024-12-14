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Сегодня, 00:37

Папин отправил в нокаут Харди на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Грег Харди в нокауте.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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Российский боксер Алексей Папин победил американца Грега Харди в поединке основного карда турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой в формате «шесть раундов по три минуты» завершился нокаутом в середине третьего раунда.

37-летний Папин одержал 19 победу в карьере при одном поражении. 36-летний Харди потерпел первое поражение в боксе после трех побед в трех боях. Ранее он дрался по правилам ММА, а также играл в американский футбол.

Главным событием вечера станет поединок между бойцом ММА Виталием Минаковым и боксером Кевином Джонсоном. Тяжеловесы будут драться в формате «четыре раунда по три минуты».

Полностью смотреть турнир можно на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

Грег Харди, Алексей Папин, Виталий Минаков, Кевин Джонсон. Минаков — Джонсон, Папин — Харди. Онлайн-трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Бокс
Алексей Папин
Грег Харди
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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