Сегодня, 16:35
Обладатель чемпионского пояса WBA Asia Алексей Папин считает своего соперника доминиканца Феликса Валеру нестандартным боксером в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Сильная сторона — что он нестандартный. Бьет по непонятным траекториям, часто меняет стойки. Такой юркий, скользкий моментами парень. Но будем стараться нивелировать все вот эти его плюсы», — цитирует Папина РЕН ТВ.
Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 30 августа в Ледовом дворце в Череповце.