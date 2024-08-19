Папин: «Сильная сторона Валеры — что он нестандартный»

Обладатель чемпионского пояса WBA Asia Алексей Папин считает своего соперника доминиканца Феликса Валеру нестандартным боксером в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Сильная сторона — что он нестандартный. Бьет по непонятным траекториям, часто меняет стойки. Такой юркий, скользкий моментами парень. Но будем стараться нивелировать все вот эти его плюсы», — цитирует Папина РЕН ТВ.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 30 августа в Ледовом дворце в Череповце.