Али Хейбати заявил, что уничтожит Тарасова в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Боец поп-ММА Али Хейбати заявил, что уничтожит ММА-блогера Артема Тарасова в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Хороший соперник, у него тяжелый удар. Физически мощный, я тоже развивался и вырос как боец и собираюсь его просто уничтожать», — цитирует иранца РЕН ТВ.