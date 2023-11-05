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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 12:21

Аллазов оценил шансы на победу Муртазаева в бою с Оливейрой

Алина Савинова
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Боец тайского бокса и К-1 Чингиз Аллазов рассказал, кого считает фаворитом боя между россиянином Исламом Муртазаевым и бразильцем Джонатаном Оливейрой.

«Для меня Ислам — это фаворит. Если пять раундов он сможет правильно распределить свои силы, то для него не будет проблемой одержать победу над Оливейрой. Ислам намного лучше, и я верю в его победу. Это будет крутой бой. Это разные стили ведения боя, разные стили кикбоксинга. Ислам — универсальность, нестандартность, скорость. А Оливейра — больше боец, который от начала до конца работает в концентрации», — приводит РЕН ТВ слова Аллазова.

Бой Муртазаева и Оливейры пройдет 18 ноября на сочинской RED-арене в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

32-летний Муртазаев является чемпионом и призером чемпионата мира по тайскому боксу.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1159037-bokser-allazov-otsenil-shansy-na-pobedu-murtazaeva-v-boiu-s-oliveiroi
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